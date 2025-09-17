Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Fuentes, consejero delegado de Arbistar y procesado por una estafa piramidal con criptomonedas. R. C.

Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores

La Audiencia Nacional castiga con ocho y seis años de prisión a Santiago Fuertes y Diego Felipe Fernández, quienes defraudaron 200 millones en 15 meses y dejaron cerca de 10.000 perjudicados reconocidos

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:42

«Vendían humo; era una simulación y una ficción». Las proféticas palabras del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto de ... procesamiento de los dueños de la plataforma de criptomonedas Arbistar, dictados hace dos años tras concluir la investigación, se han hecho realidad. La Sala de lo Penal ha condenado este miércoles a penas de ocho y seis años de cárcel a los dos fundadores de la web que estafaron, entre mayo de 2019 y septiembre 2020, un total de 200 millones de euros a unos 32.000 inversores.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  2. 2 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  3. 3 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  4. 4 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  5. 5 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  6. 6 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75%
  9. 9 De la guagua a la bici (o al revés): Las Palmas de Gran Canaria estrena su primer intercambiador de transporte público
  10. 10 «Ojalá Miguel Ángel Ramírez pueda superar todo lo que hizo mi padre»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores

Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores