Dácil Falcón: «Si Miguel no dice la verdad sobre mi madre, que la Justicia lo ponga en su lugar»

Dácil Falcón ha vivido en primera persona la dureza de no saber nada de su madre desde hace casi ocho años. Es la hija de Juani Ramos, la mujer que nunca más regresó después de haber quedado con su expareja, Miguel Ramos Quesada, el 20 de agosto de 2016. Ahora, ve «la luz al final del túnel» después de que la magistrada instructora, María Auxiliadora Díaz, haya citado este martes al único sospechoso del crimen, a una comparecencia en sede judicial para transformar el procedimiento por la Ley del Jurado al entender que hay indicios de peso para considerar que pudo haber cometido un delito de asesinato. «Si Miguel no dice la verdad sobre mi madre, que la Justicia lo ponga en su lugar», dijo a este periódico, rompiendo su silencio y con lágrimas en los ojos.

Para Dácil Falcón, han sido unos años «bastante duros, súper duros. El saber que hay una persona ahí que sabe lo que ha pasado y no es capaz de decirlo, es algo que no entiendo», reflexiona. «Es verdad que ahora, con estos acontecimientos nuevos judiciales, estamos intentando ver una luz al final del túnel, ese túnel que siempre se nos ha mostrado muy oscuro. Tengo esperanza, estamos llegando al final y, si Miguel no dice la verdad, pues por lo menos que la Justicia lo ponga en su lugar», exigió.

MÁS DETALLES Comparecencia El investigado Miguel Ramos Quesada ha sido citado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el martes a las 11.00 horas en una sesión en la que las partes tendrán que concretar el objeto de la imputación.

Para la familia de Juani Ramos, este tiempo transcurrido ha sido un camino lleno de dientes de Sierra: «En un principio siempre tenía la esperanza de verla cada vez que sonaba el timbre. Pero con el paso del tiempo, te das cuenta de que no, que no va a llegar. Creo que no nos hemos parado para decir 'no va a volver', ha sido la consecuencia de ocho años para mentalizarnos de que mi madre no va a aparecer viva».

«Que se le ablande el corazón y diga la verdad. Ahora somos nosotros los que estamos cumpliendo una condena»

La dureza del relato se fundamenta en su convencimiento de que Juani Ramos murió a manos de alguien y no desapareció de forma voluntaria: «Desde el minuto uno yo sabía que mi madre no se había ido sola a ningún sitio. Cuidaba de mi hijo y siempre estaba pendiente de nosotros y de mis abuelos. Si iba al médico, al supermercado o a cualquier sitio, nos avisaba. Ella voluntariamente no se fue a ningún sitio».

Y todo, en un verano de 2016 en el que Juani Ramos había recobrado su espíritu alegre y las ganas de seguir viviendo nuevas experiencias, como siempre han contado sus familiares. «Es cierto ya que ella en ese momento había recuperado la felicidad. Cuidaba feliz de sus padres, de sus nietos, dio un paso adelante con su negocio particular... Incluso había conocido a gente nueva», contó Dácil Falcón. Juani, según su hija, «estaba recobrando una vida que quizás había apartado de su camino, estaba súper feliz. Es imposible que ella haya decidido irse de nuestras vidas, eso lo descarto completamente».

A esta joven, madre de un «precioso niño», afirma esbozando una tímida sonrisa, se le encoge el alma cuando escucha el nombre de Miguel Ramos Quesada, la expareja de Juani y el único investigado por su crimen. «Es una persona mala, que ha jugado con todos nosotros, se ha reído de nosotros sabiendo lo que ha hecho y no entiendo por qué no es capaz, después de ocho años, de decirlo. No sé cómo puede dormir por las noches sabiendo que ha hecho algo», expuso sin tapujos.

«Se ha desecho de mi madre, no quiero decir que la mató porque es una palabra muy dura, pero acabó con su vida y con la nuestra», exclamó Dácil Falcón, quien de la misma forma que muestra optimismo, apela al realismo: «Poco a poco se va a ir tirando de la manta, esto ya no se va a parar. Confío en que se sepa realmente qué paso con mi madre y que a esta persona se le juzgue, porque en el momento en el que nos encontramos, es lo mismo que salga absuelto», reflexionó.

«Se ha desecho de mi madre, no digo que la mató porque es una palabra muy dura, pero acabó con su vida y con la nuestra»

«Si vamos a juicio y dicen que no ha hecho nada, la situación será la misma de ahora ya que él sigue haciendo su vida con normalidad mientras nos morimos del dolor. Que lo juzguen y España vea lo que ha hecho ya que no soy yo la única que piensa que él es el culpable. Que se le ablande el corazón y diga la verdad. Ahora mismo, somos nosotros los que estamos cumpliendo una condena», insistió la hija de Juani Ramos.

Investigado por asesinato

Este caso de Juani Ramos está marcando una línea pocas veces cruzada en nuestro país ya que la autoridad judicial ha decidido, a instancias del fiscal Jesús Lomba y la acusación particular ejercida por Alberto Hawach, tramitar el procedimiento por la Ley del Jurado ante la posible comisión de un delito de asesinato sin cuerpo, confesión del presunto autor ni testigos directos. «Entiendo que es complicado, pero hay otros casos en los que se han juzgado crímenes sin cuerpos. Aquí hay un montón de indicios, Miguel ha dicho muchas mentiras y tiene que pagar por lo que ha hecho. No entiendo que a día de hoy, siga en libertad. Él sabe lo que ha hecho», insistió Falcón, quien quiso agradecer el empeño mostrado por autoridades y su abogado durante todos estos años: «Se han volcado todos y tengo que agradecerlo. La inspectora responsable de Homicidios siempre ha estado a nuestro lado, es una gran persona, al igual que nuestro abogado Alberto. También la jueza Auxiliadora, el fiscal, los agentes, la UME, son muchas personas que han dado todo para buscar a mi madre. Todos ellos merecen que se haga justicia», suplicó.

«Es una persona mala, que ha jugado y se ha reído de nosotros. No sé cómo duerme por las noches sabiendo lo que ha hecho»

Juani Ramos desapareció en agosto de 2016, pero su recuerdo para familia y seres queridos sigue intacto. «Era una gran mujer. Nosotros estamos sufriendo pero mantengo la esperanza de saber qué pasó. Por mi mente han pasado tantas cosas, no sé si es algo que se le fue de las manos... pero debería decir la verdad», recalcó en referencia al investigado Miguel Ramos Quesada.

Este vecino de Bañaderos tendrá que comparecer en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el martes a las 11.00 horas en el que puede ser un importante punto de inflexión en el crimen de Juani Ramos.