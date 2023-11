Los convocantes de la protesta de Las Canteras afirman que su «único interés es mejorar la playa»

Las declaraciones de Pedro Quevedo, concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a CANARIAS7 en las que asegura que detrás de la concentración ciudadana celebrada este domingo en la playa de Las Canteras existe «manipulación política», han sorprendido a sus impulsores, que se desvinculan completamente de cualquier significación en este sentido.

«Ninguno de los que componemos la asociación pertenecemos a algún partido político. Eso se lo ha inventado este señor», aclaraba este martes Pepe Chirino, impulsor de la acción de protesta llevada a cabo en Playa Chica e integrante de Amigos de Las Canteras, la organización ciudadana responsable de su convocatoria, tras conocer las manifestaciones del edil.

«Teníamos la ilusión de que la nueva alcaldesa se pusiera al frente de este tema tan importante, pero ha salido el señor Pedro Quevedo al escenario con tretas políticas y ficciones para ocultar la incompetencia, desprestigiando a unos vecinos a los que solo nos interesa proteger y mejorar la playa de Las Canteras», expone.

Además, apunta que desde la asociación que denuncia las deficiencias de la playa consideran «lamentable que este señor vea fantasmas en vez de dar soluciones» y plantean que «quizás sea el momento de que dé paso a nuevas generaciones con más ganas de solucionar los problemas, en vez de crearlos».

Discrepancias

Chirino cuestiona aspectos expuestos por Quevedo como la afirmación de que Las Canteras «es la playa más cuidada del mundo» y le invita a «pasarse un poco más por la playa».

Pero señala que «para nosotros lo más grave es que la nueva alcaldesa permita este tipo de declaraciones tan desafortunadas, en vez de preguntarnos cómo podríamos entre todos solucionar los problemas».

Chirino insiste en que a los integrantes de la asociación Amigos de la playa de Las Canteras «lo que nos interesa es cooperar y solucionar, no nos interesa este tipo de declaraciones que van en perjuicio de la playa».

De ahí que critique la afirmación de Quevedo en el sentido de que acciones reivindicativas como la de este domingo en Playa Chica dañan el prestigio de uno de los iconos de la ciudad. «Lo que estamos buscando es todo lo contrario, somos amantes de la playa de Las Canteras», replica.

Por eso expresa su deseo de que la alcaldesa tome «la sartén por el mango» en lugar de «dejarla en manos de esta persona que lleva tantos años».

«Creemos que los problemas son graves», indica el representante de la asociación Amigos de la playa de Las Canteras, quien considera que «con este tipo de declaraciones y acusaciones falsas no los solucionamos».

Deficiencias

Añade que «tenemos otro talante y nunca nos hemos metido con el concejal Pedro Quevedo, sino con las deficiencias que hemos encontrado como usuarios que vamos a diario a la playa». «Y cualquier persona que sea asidua nos da la razón», apostilla.

En cualquier caso, quiere dejar claro que «no queremos entrar en tretas políticas» y reitera que «el único interés que nos mueve es mejorar la playa, recuperar la Bandera Azul, que se pare la contaminación, porque la del Confital lleva seis años y medio, y es responsabilidad de este señor porque lleva muchos años».

Asimismo, apunta que «los episodios que se han dado de contaminación se pueden cronificar, porque ya van dos y seguramente vendrá el tercero. Esto hay que estudiarlo a fondo, no puede ser una respuesta tan frívola».

También alude a «los episodios de contaminación de la Cícer», sobre lo que «no nos dicen nada, no se explican», o a que «no exista megafonía en Las Canteras desde hace dos años, si eso no es abandono, ya me dirá lo que es».

De igual modo incide sobre aspectos como que se lleve «varios años sin una contratación del servicio de limpieza». «No queremos meternos en esta guerra de tretas políticas y ni dedicar más mínima energía a esto, queremos dedicarlo todo a mejorar nuestra playa», indica Chirino.

Entiende que la reacción de Quevedo «son tretas de viejos políticos que no son los que deseamos, y nos encantaría tener una reunión con la nueva alcaldesa para ver si de alguna manera nos vuelve a ilusionar, porque esto ha sido una desilusión».