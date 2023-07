Contundente condena a los cuatro acusados de violar en manada a una turista en Puerto Rico

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado una contundente sentencia que condena a los cuatro autores de una violación en manada a una turista perpetrada en Puerto Rico en febrero de 2021, a penas de 42 años de cárcel para el principal autor de los hechos y 36 para los tres restantes. Además, estas tres personas, que son de origen magrebí y se encuentran en situación irregular en España, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la víctima en la cantidad de 15.000 euros.

El fallo determina que Aziz Laghribi cometió dos delitos de violación y fue cooperador necesario en otros tres de agresión sexual con penetración, por lo que fue penado a 42 años. Además, este individuo, de 24 años, había sido ejecutoriamente condenado en virtud de una sentencia firme de 8 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, por amenaza no condicional de un mal que constituya delito. Por su parte, Mohammed El Bazouni, de 34 años, Hicham El Adnany, de 26 y Hamza Ez Zahaf, de 23, cometieron cada uno de ellos un delito de violación y fueron cooperadores necesarios de otros cuatro de agresión sexual con penetración, acumulando respectivas condenas de 36 años de cárcel cada uno.

A todos, según el fallo que tuvo como ponente a la magistrada Mónica Herreras Rodríguez, les ha aplicado el límite máximo de cumplimiento de 20 años de prisión, además de las accesorias de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y la libertad vigilada cuando salgan del centro penitenciario.

Se fueron «uno a uno» turnando para penetrar «vaginal y analmente» a la turista, llegando incluso Aziz Laghribi a hacerlo «hasta en dos ocasiones»

Según la sentencia, quedó acreditado que a las 22.45 horas del día 26 de febrero del año 2021, la víctima –una turista con pasaporte noruego– se encontraba caminando en solitario por el parque del barranco de Agua La Perra, situado en Puerto Rico. En un momento dado, el procesado Aziz Laghribi se acercó a ella y «le agarró por una de sus muñecas», obligándola a dirigirse «en contra de su voluntad» a una zona más escondida donde esperaban los otros condenados Mohammed El Bazouni, Hicham El Adnanny y Hamza Ez Zahaf.

En ese instante y, según la Sala, actuaron de forma «previamente concertada», con un «evidente ánimo libidinoso», e «impulsados» por la «intención de atentar contra la libertad sexual» de la víctima. Se fueron «uno a uno» turnando para «penetrarla, vaginal y analmente» a la turista, llegando incluso Aziz Laghribi a hacerlo «hasta en dos ocasiones».

Ampliar Uno de los condenados se dirige al traductor. EFE

Estas cuatro personas permanecieron juntas «en todo momento hasta que concluyó su ilícito proceder», lo que entiende la Audiencia Provincial que incrementó con ello «la angustia padecida» por la joven que «no pudo sino permanecer inmóvil en todo momento».

Como consecuencia de estos actos, la víctima sufrió diversas heridas que precisaron para su sanación tan solo de una primera asistencia facultativa y seis días de curación.

Un testimonio preciso y veraz

El Tribunal hace especial hincapié en el testimonio que ofreció la víctima durante el juicio, considerándolo preciso y veraz.

Destacó que narró como el 26 de febrero de 2021, sobre las seis de la tarde, ella fue a una fiesta de cumpleaños en un restaurante en Mogán para luego ir al centro comercial de Puerto Rico. Reconoció que bebió champán, mojitos y «un par de copas de ginebra», hasta que la llevaron a su casa en coche y la dejaron a la puerta. A los pocos minutos, decidió «ir a dar un paseo al parque» que estaba a unos 60 metros de su casa para «despejarse un poco» y al llegar, «se topó» con los acusados «a los que no conocía de nada».

Refirió que le dijeron «hola» y ella les contestó, momento que aprovechó Aziz Laghribi para abordarla «agarrándola de la mano» para llevarla «a un lugar donde tenían mantas en el suelo». Una vez allí, «la obligó a que se sentara y declaró que en ese momento «sintió una mala sensación en el estómago y no supo cómo reaccionar». Añadió que el primer acusado «hablaba inglés» que le contaron que «habían venido en patera» y que les echaron «del hotel» y por eso estaban viviendo allí en ese parque.

La mujer quiso aclarar que «no llevaba una botella de alcohol», como manifestaron las defensas, sino que los acusados «le ofrecieron beber de la suya» y lo hizo «por miedo». Señaló que había bebido pero que «fue consciente de todo lo que pasó».

La crudeza de los hechos

Tras quince minutos, Aziz Laghribi le dijo «que se acostara empujándola hacia atrás». Ella le respondió «que no quería», pero él le insistió en que «le iba a gustar y le quitó las bragas» para penetrarla vaginalmente, sostiene la sentencia. La víctima refirió que «no quería» pero se dio cuenta «de que no iba a poder escapar». Detalló que «fue el primero que la penetró y después siguieron los otros tres, hasta que por último la volvió a penetrar Aziz», al que reconoció por el fuerte olor a hachís y marihuana que desprendía.

«Cuando terminó el primero, no me dio tiempo a levantarme cuando ya había llegado el otro... No recuerdo con detalle cómo fueron los otros, pero sé que me penetraron vaginal y analmente», contó con voz entrecortada a través de una intérprete. «A todos les dije que no quería», manifestó insistiendo en que estaba segura «que eran los cuatro acusados» los que «se iban turnando». Mientras uno la penetraba «los otros tres estaban próximos a ella», explica la sentencia. «Les escuchaba hablar y reírse», asintió la víctima, que estaba «paralizada, en estado de shock» y «cerró fuertemente los ojos porque eran cuatro personas y tenía miedo».

Ampliar Otra de las personas que fueron condenadas por violación grupal. EFE

En su relato, efectuado «de forma espontánea», apunta la Sala, especificó que estaba «tan bloqueada» que en ese momento «no le salió salir corriendo, ni gritar porque ellos eran cuatro hombres mucho más jóvenes y tenía miedo de que le hiciesen algo más y le pareció más seguro esperar a que pasara todo».

Aclaró que cuando acabaron, «le devolvieron el móvil y las gafas» e insistió en que creía que la cogieron de los brazos «para girarla» y de las piernas, no lo recordaba bien, pero «tenía moretones en las muñecas y en los muslos».

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).