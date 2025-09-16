Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria Varios barrios de la ciudad vuelven a ofrecer una estampa insalubre, con depósitos desbordados por la acumulación de días sin retirar las bolsas depositadas por los vecinos

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Estamos sin servicio de recogida de basura los fines de semana, pero entre semana los contenedores están sin recoger, a veces, hasta tres y cuatro días», se queja una vecina de La Milagrosa, «han llegado a estar seis días sin pasar». El diagnóstico de esta ciudadana tiene un síntoma claro: contenedores de basura desbordados. Este fin de semana, el problema de los rebosos volvió a hacerse patente en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, como Almatriche, San Lorenzo u Hoya Andrea.

Los trabajadores de FCC Medio Ambiente, la empresa que presta servicio de recogida en una parte importante de la ciudad (San Cristóbal, Vega de San José, Triana, Canalejas, Fincas Unidas, Arenales, Ciudad Jardín, Alcaravaneras, Santa Catalina-Canteras, Puerto, Guanarteme, La Minilla, Escaleritas, Cruz de Piedra, Cuevas Torres, El Pilar, La Feria, Las Torres y Siete Palmas, más los sectores que se entregaron de manera excepcional durante la covid, que fueron La Paterna, Los Tarahales, El Batán, los callejones de San José, el entorno de los hospitales, Casablanca III, El Sebadal, Jinámar, Lomo Los Frailes, La Isleta, parte de Schamann y Escaleritas, Las Majadillas, Las Perreras, La Galera, El Cardón y Las Coloradas), denunciaron este lunes esta situación «que estamos viviendo como consecuencia de la mala gestión del servicio por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria».

El presidente del comité de empresa y secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Gran Canaria Medio Ambiente, Fabio Rodríguez, detalló que «durante el fin de semana, se nos obligó a recoger basura acumulada en sectores municipales que llevaban entre 4 y 5 días sin servicio. Esta circunstancia ha generado un sobresfuerzo físico desproporcionado, poniendo en riesgo nuestra salud y seguridad laboral, ya que nos vemos obligados a manipular residuos en condiciones insalubres y a recoger directamente del suelo la basura acumulada alrededor de los contenedores».

Y, encima, la recogida de estos rebosos se produce en un ambiente de tensión ya que los ciudadanos culpan a los empleados de la demora en la recogida. «Las quejas se están trasladando directamente a los trabajadores, cuando la responsabilidad recae únicamente en la incompetencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», afirma Fabio Rodríguez, «consideramos una falta de respeto y dignidad hacia la plantilla de FCC Medioambiente el hecho de utilizarnos como parche para encubrir una mala gestión política. Además, denunciamos la falta de respuesta de la alcaldesa, Carolina Darias, quien, a pesar de haber recibido solicitud de reunión por parte de este comité de empresa, sigue sin dar la cara ni ante los vecinos ni ante los trabajadores y se refugia en actos públicos y fotografías en lugar de atender a un problema que afecta directamente a la ciudad».

Ampliar Contenedors desbordados en La Milagrosa estos días. C7

Desde el servicio municipal de Recogida, el presidente del comité de empresa, Rafael Hernández, critica el deterioro del servicio y atribuye los rebosos a la falta de medios humanos y materiales. «Después de siete años sin contratar a nadie, ahora contratan un conductor, pero salen otros diez de vacaciones», expuso como ejemplo. De hecho, aseguró que este domingo solo salió un camión a recoger basura, cuando en un día normal se necesitan entre diez y doce.

«Lo que está sucediendo en algunos barrios es que se recoge cuando se puede y hay zonas en las que se pasa dos o tres veces por semana si hay suerte», explica el representante de los trabajadores, quien denuncia que se presta una atención especial a las zonas más frecuentadas de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las otras quedan un segundo plano.

Hasta el miércoles no se recuperará la normalidad

Desde el punto de vista del presidente del comité de empresa de Recogida, los rebosos de este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria no quedarán recogidos en su totalidad hasta el martes o el miércoles, ya que requiere un sobresfuerzo por parte de los trabajadores.

En su opinión, la inversión de casi 157 millones de euros que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende adjudicar en el nuevo macrocontrato de Recogida, por un periodo de ocho años, podría servir para reforzar el servicio municipal, en vez de potenciar su privatización. «Las empresas, al final, a lo que se dedican es a ganar dinero», dijo Hernández, «nosotros, con más medios y dinero, podrían hacer como antes, cuando la ciudad estaba impoluta».

Los empleados de FCC, por su parte, recuerdan que «en los 25 años de gestión de FCC en la ciudad, jamás se había vivido una situación de desorden, abandono y descoordinación como la actual». Rodríguez responsabiliza de ello a la alcaldesa y al concejal de Limpieza, Héctor Alemán. Y les acusa de perpetuar una situación «insostenible» ya que la «sobrecarga de trabajo y a la desorganización del servicio están generando un aumento de lesiones y bajas médicas, lo que agrava aún más el problema».

Este periódico intentó conocer la versión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre los rebosos de contenedores, pero no obtuvo respuesta alguna por parte del grupo de gobierno.