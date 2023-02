La ex del cónsul ruso dice que la maltrataba mientras que él habla de «conspiración» tribunales La fiscal le pide un año y medio de cárcel, la acusación particular cuatro y medio y la defensa, su libre absolución

La exmujer de Gonzalo Parada, cónsul honorario de la Federación Rusa, narró este miércoles con detalle los múltiples episodios de malos tratos que sufrió mientras convivió con el acusado, con el que tuvo un hijo. Por su parte, el diplomático, en la vista celebrada ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, alegó que todo se trataba de una «conspiración» de un abogado con la denunciante para arrebatarle el cargo.

Por estos hechos, Gonzalo Parada se enfrenta según la fiscal Soraya Dávila, a una petición de penas de un año y medio de cárcel y 15 días de localización permanente por los delitos de amenazas, coacciones y vejaciones leves. Mientras, la acusación particular ejercida por el letrado Eduardo López Mendoza interesa una condena de cuatro años y medio de prisión. El abogado de la defensa, Armando Martín Bueno, solicita la absolución de su defendido.

El acusado. Al fondo, su abogado Armando Martín. / Cober

La víctima contó a la magistrada Virginia Peña Hernández dos presuntos episodios violentos que sufrió a manos de Parada en diciembre del año 2017 y enero de 2018. Todo ello, sumado a un día a día en el que dijo padecer burlas, insultos y desconsideraciones constantes, incluso, delante del hijo común de ambos.

«Pensé que me iba a matar y lo único que hice fue salvarme», dijo en referencia a una ocasión en la que manifestó que el acusado la intentó agredir. «Me fui hacia mi mesa, donde tenía los teléfonos para poder llamar y pedir ayuda», añadió. «Me gritaba 'no vales para nada, eres una inútil», «eres una puta, no sirves para nada» y «¡qué gorda y qué fea eres!».

En cambio, Parada declaró que todo era «una conspiración» para perjudicarle y quitarle el consulado, maniobra que dijo haber sido ideada por su exmujer y un abogado. Ambos negaron rotundamente este extremo.