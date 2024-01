Condenan a dos policías locales en Canarias por pegar y humillar con insultos racistas a inmigrantes

Les hicieron sentir «inferiores y rechazados por no ser españoles»

La sentencia, que tuvo como ponente al magistrado Francisco Luis Liñán Aguilera, sostiene que los dos agentes actuaron «en todo momento» de forma «coordinada y conjunta», exteriorizando «un propósito comúnmente aceptado» y con un trasfondo evidentemente racista al atacar a las víctimas por su condición de extranjeros.

Los dos policías locales se enfrentaron a un grupo de personas que caminaban por la calle y a las que no conocían «de nada», profiriendo primero insultos contra uno de ellos «relacionados directamente con su nacionalidad», tildándole de «sudaca de mierda». También le gritaron «su deseo de que abandonara la isla de Gran Canaria» para, seguidamente, «exteriorizar su odio hacia el mismo en forma de agresión física».

También atacaron a otro de los viandantes a quien llamaron «moro de mierda» y también golpearon, pese a que el perjudicado no era «verdaderamente extranjero, aunque a los autores se lo pareció». Poco después, ambos agentes «expresaron su rechazo» a un nepalí llamándole «negro», golpeándole en la cabeza.

A lo largo de todos estos actos, describe la sentencia, los dos condenados actuaron «como una sola persona» y no ocultaron «su voluntad de transmitir el desapego y antipatía que les merecen los denunciantes, por ser extranjeros –o así creerlo ellos–, tratando de herir la dignidad y el amor propio o la autoestima de las víctimas». Todo ello, añade, con el fin de hacerles «sentir inferiores y rechazados por no ser españoles o no ser de raza caucásica».

Por otra parte, todos los denunciantes y en especial aquellos a quienes se dirigieron los insultos racistas, manifestaron que se sintieron «dolidos, humillados y maltratados en su autoestima, así como rechazados en la sociedad», todo ello por unos policías «que precisamente tenían como función proteger los derechos de los ciudadanos», dándose además el caso de que «los actos de denigración y agresión se produjeron en la vía pública y en presencia de las personas que se encontraban en el lugar».

La Audiencia Provincial también tuvo en cuenta que ambos agentes de la autoridad «se encontraban afectados por la »previa ingesta de bebidas alcohólicas«, si bien, según ellos mismos manifestaron, esto »no les privaba de la consciencia sobre lo que estaban haciendo ni del dominio sobre sus actos«.