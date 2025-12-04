Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del tramo finalizado. C7

Concluye la renovación del saneamiento en la calle Tomás Morales

La actuación incluye la modernización de colectores, acometidas y pozos, mejorando la infraestructura urbana del tramo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:14

Este jueves han finalizado las obras de renovación del sistema de saneamiento en la calle Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria, en el tramo comprendido entre la calle Juan XXIII y el Paseo Cayetano de Lugo. La actuación ha permitido actualizar por completo un tramo clave de la red.

Los trabajos han incluido la renovación de 120 metros de colector de saneamiento DN400 mm, así como de todas las acometidas y los pozos. Además, se ha procedido al reasfaltado total del tramo intervenido, que abarca aproximadamente 1.000 m².

Con motivo de de la avería detectada el pasado 4 de noviembre, se llevó a cabo el cierre temporal del segmento comprendido entre la calle Tomás Morales, a la altura del número 59, y la calle Dr. Waksman, con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las obras.

Esta tarde el tramo se reabierto al tráfico, recuperando así la normal circulación en la zona, con visibles mejoras, tras la finalización de los trabajos.

Esta intervención contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y a reforzar la fiabilidad de las infraestructuras públicas al servicio de la ciudadanía.

