Tomás Morales y el caos del tráfico en hora punta

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:02

A las dos de la tarde, la calle Tomás Morales, una de las vías principales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y punto neurálgico que conecta institutos, facultades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y numerosos centros de trabajo, se paraliza.

La combinación de obras, horarios coincidentes y una afluencia masiva de vehículos convierte la zona de El Obelisco en un embudo donde se forman largas colas que afectan tanto a estudiantes como a trabajadores y familias que acuden a recoger a sus hijos. En este escenario de atascos diarios, distintas voces comparten su experiencia y reclaman soluciones urgentes para un problema que, lejos de remitir, se intensifica cada día.

Silvia Sosa, universitaria en la Facultad de Magisterio cree que el tráfico «dificulta que los padres puedan ir a buscar a sus hijos. Provocan aglomeraciones, Hay mucho tráfico; a veces por la mañana también se llega tarde… Suelo salir a las dos, y es cuando peor está la zona».

Una madre afectada por las aglomeraciones de la zona asegura que «mi marido siempre viene pronto. Tiene que llegar sobre las 13:40 horas para conseguir aparcamiento cerca de la universidad porque es imposible con la cola que se forma luego. Nosotros somos del barrio de Miller Bajo... venimos en coche, y es una locura. Las obras dificultan más el tráfico. Por las mañanas es igual a primera hora, sobre las 8:30 horas, o peor, porque viene el grueso de gente que va al trabajo, al colegio, a los institutos y a la universidad».

Por su parte, Swami de Serio, estudiante italiana que se encuentra en la isla de Erasmus, reconoce que en algunas zonas de Italia el tráfico es aún peor y caótico. Opina que «se puede mejorar un poco modificando las calles, horarios o incluso habilitando otros lugares para aparcar o donde los padres puedan recoger a sus hijos. Aquí las guaguas tienen su propio carril, así que creo que se crearía menos tráfico».

Sobre su rutina añade: «Entro a las 8:00 y salgo a las 14:00, hora punta. Me renta quedarme hasta las 15:00 en la universidad porque hay una barbaridad de gente. A veces prefiero quedarme porque normalmente tardo 15 minutos en llegar a casa y cuando hay tráfico y salgo a las 14:00 tardo más de 40 minutos».

Alba Armas, estudiante universitaria en turno de tarde, también testificó: «A las dos de la tarde se forman colas de coches terribles aquí en Tomás Morales; se producen aglomeraciones. Creo que tendrían que tener más en cuenta a la población universitaria que viene a clase y que en muchas ocasiones llega tarde debido a este problema. La solución podría ser habilitar otro carril por algún lado o algo así, pero no unificar horarios, ocho de la mañana y dos de la tarde, porque eso aprieta más la carretera».

Laura Santana, trabajadora de la zona, cree que hay una «superpoblación de vehículos en Gran Canaria, y sobre todo en la capital. Creo que la isla tiene más coches de los que puede soportar y cada vez somos más en la ciudad. No se hace nada para solventar ese problema. No sé si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debería meter mano ahí. No hay más aparcamientos ni posibilidades de reducir el tránsito de coches. Las obras que se están llevando a cabo en la zona no ayudan a reducir el tráfico a las dos de la tarde. Es imposible, hay que venir caminando».