«El club estaba aletargado y ha despertado en los últimos años»

Los socios del Real Club Náutico de Gran Canaria tienen este viernes, de 10.00 a 20.00 horas, una nueva cita con las urnas para elegir quién presidirá la entidad en el periodo 2022-2025. A esta nueva convocatoria vuelve a acudir la economista Maica López Galán, con la intención de reeditar el éxito logrado en 2019 tras convertirse en la primera mujer que preside el club.

¿Por qué se presenta nuevamente como candidata a la presidencia?

Queremos continuar con la línea que hemos llevado a cabo desde hace tres años y que en gran medida se ha visto interrumpida por la pandemia, y queremos culminar todos los proyectos que tenemos.

¿Qué ha quedado pendiente?

En primer lugar queremos decir que la esencia del club se ha ido recuperando. El Real Club Náutico de Gran Canaria vuelve a latir y está muy vivo. Vas al club y ya ves a mucha gente joven y familias. Hemos interrumpido mucho la vida social porque estaba limitada por las medidas sanitarias y esto hay que recuperarlo. Hay que decir que por la pandemia, nosotros en tres años solo hemos podido celebrar una fiesta de fin de año, unos carnavales y una fiesta de inauguración de verano. Apenas se podía hacer nada. Periódicamente se realizaron conciertos en la terraza, al aire libre, sentados y cumpliendo las normas, y poco más.

¿Cuál es la línea a seguir para estos próximos tres años?

Lo más importante es conseguir la adquisición de los terrenos que ya están en proceso de desaceptación de la Autoridad Portuaria. Este proceso ya se encuentra en Puertos del Estado y tenemos una reunión con ellos este próximo mes de mayo. Este es el objetivo principal porque determinaría que nuestro club tiene futuro. Por otro lado, continuar con las conversaciones, que están ya muy avanzadas, con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el parking. Y luego seguir modernizando el club para que sea una entidad del siglo XXI. Otro de los puntos también fundamentales es seguir incentivando la náutica, que ya hay deportistas preparados para los próximos Juegos Olímpicos de París, y seguir dándole vida social, cultural y deportiva al Real Club Náutico de Gran Canaria.

¿Cómo ha sido esta experiencia de ser la primera mujer en presidir el Real Club Náutico de Gran Canaria, una entidad con más de 100 años de historia?

La experiencia ha sido muy gratificante, pero a la vez muy dura por la pandemia. Hay que tener en cuenta que en nuestro mandato solo hemos tenido 11 meses sin pandemia, y nos ha marcado. Todo ha sido mucho más complicado. Nosotros teníamos que mantener seguros a nuestros socios y aplicamos las normas de manera muy estricta, con las medidas sanitarias y de limpieza perfectas. En el club entran a diario unas 1.000 personas al día y conseguir que el Covid no llegase a nuestras puertas fue todo un logro. Pero aún así la experiencia ha sido maravillosa y creo que aún podemos aportar muchísimo al Real Club Náutico de Gran Canaria y por eso nos presentamos de nuevo. De los quince que nos presentamos hace tres años, lamentablemente falleció Fernando y quedaríamos catorce, y de estos catorce repetimos nueve, por lo que confiamos en esa continuidad.

¿Cómo ve el Real Club Náutico del futuro 2022-2025?

Nuestro deseo es la adquisición de parte de los terrenos en los que nos encontramos, de tal forma que ya eso estuviese cerrado, así como la renovación de la concesión de la parte de los terrenos no adquiridos, el parking con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y un club lleno de vida, que te apetezca venir al club porque sabes que siempre hay algo que hacer, con mucha fiesta, actividad social, mucha cultura y mucha actividad náutica. Y que los logros náuticos, que tanto orgullo de pertenencia nos han dado a lo largo de la historia, se sigan incrementando. Recuperar el club que teníamos nosotros cuando éramos pequeños. El club estaba un poco aletargado y está en la línea de despertarse. Se ha despertado en estos tres años y no queremos que se duerma bajo ningún concepto.

Al margen de la concesión administrativa y el parking con el Ayuntamiento. ¿Qué proyectos han quedado frenados por la pandemia y quieren retomar?

Muchas cosas. Teníamos pensado invertir bastante en el gimnasio y cuando empezó la pandemia tuvimos que quitar maquinaria para guardar las distancias de seguridad. Todo eso hizo que esa inversión se paralizara. Ahora todo se activará en este 2022, al igual que la cancha deportiva. Al final fue uno de los pocos espacios que los niños tenían al aire libre y no quisimos cerrarlo para una obra justo cuando estábamos atravesando este periodo y quisimos que siguiesen disfrutando de ella. Para este 2022 está previsto esa remodelación, junto a la reforma integral de la Escuelita, que también mantuvimos parada porque las clases se estaban haciendo al aire libre, o los vestuarios. Otra cosa que hicimos durante el periodo de pandemia fue el tema de la discoteca. Queríamos abrir la discoteca para que los niños tuviesen un sitio de encuentro. Pensé que no conseguiríamos inaugurarla y lo hemos logrado, y está teniendo bastante éxito. Se ha hecho una reforma integral de la piscina, que estaba bastante deteriorada, con el cambio de motores, etc. Hay muchas cosas que se han hecho durante este periodo de pandemia sanitaria que no se ven, como el programa contra incendios, pero en líneas generales el socio que viene al club está contento porque se han hecho muchas cosas. Es complicado resumir en unas líneas todo lo que hemos hecho.

¿Cuál es el estado de salud económico del club a día de hoy?

El club está bastante fuerte económicamente. Tenemos más de 3 millones de euros en el banco. Es verdad que queríamos hacer un poco de caja para la adquisición de los terrenos de los que hablábamos con anterioridad y conseguir un poco de refuerzo. El club está muy saneado, no tenemos ningún riesgo económico en la actualidad. El cambio que ha dado el club en estos últimos tres años ha sido bastante importante.

Su equipo

Maica López Galán (presidenta), Adolfo López (vicepresidente), Juanso Romay (comodoro), Alejandro Martín (vicecomodoro), Selena Quintana (secretaria), Rosi López (vicesecretaria), Sebastián Sansó (contador), Pino Moreno (tesorera), Javier Vega (presidente Recreo), Teresa Ortega (vicepresidenta Recreo), Amelia Martín (presidenta Cultura), Javier González Jaraba (vocal), Daniel Llaca (vocal), Pity Sánchez (vocal) y Francisco Domínguez (vocal).