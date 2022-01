La celebración de los carnavales «hierve la sangre» a los sanitarios

Domingo González, médico intensivista del Insular, no duda en señalar que le hierve la sangre con la idea de una celebración que puede acarrear una séptima ola de contagios. «La población en su conjunto, pero el sector sanitario está muy cargado y cuando vemos que las instituciones no toman medidas para frenarlo. Es que vemos morir a gente, vemos a gente en los pasillos, vemos que no están bien tratados nuestros pacientes y que encima se quiera celebrar el carnaval... es que hierve la sangre», ha señalado en declaraciones a Cope Gran Canaria.

González cree que sería mejor opción la suspensión de estas fiestas, porque «el hecho de que se celebre el Carnaval puede entenderse por la gente como que esto no es tanto problema y podemos hacer fiestas en casa, reunimos mucha gente, vamos a discotecas, no nos ponemos mascarillas, no mantenemos distanciamiento. Esa falsa sensación de seguridad es lo que está provocando que esto no haya quien lo controle», apuntó en dicha emisora.