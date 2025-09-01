Carolina Darias cree que la denuncia por el Guiniguada en Fiscalía no tiene futuro

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:02 Comenta Compartir

La denuncia que el despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects ha anunciado que presentará este martes contra el concurso de ideas para el Guiniguada tiene pocos visos de prosperar, según la reacción de Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. «Ya se presentó un recurso ante el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma y este ha sido contundente. Ha emitido una resolución que supone un varapalo jurídico para el equipo que pretendió, no solamente que se suspendiera la tramitación del proceso, a lo cual el Tribunal dijo que no había lugar, sino que además no aceptó la medida cautelar; también hubo una resolución finalizando este recurso dando la razón y diciendo que el Ayuntamiento ha actuado conforme a derecho, presunción de buen hacer y además conforme a las bases», manifestó.

Según el despacho denunciante, detrás del caso hay una «adjudicación interesada» del servicio y las obras del proyecto, que finalmente recayeron en la propuesta AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura. El estudio recurrente insiste en que el concurso se vio marcado por una «extensa relación de irregularidades» que comprometen la transparencia, la objetividad y la legalidad del resultado.

Por su lado, la jefa del gobierno municipal insiste en su argumentación en que «hemos convocado un concurso con unas bases claras, bases que en ningún momento fueron recurridas, por nadie; ni por los que se presentaron al concurso ni por otros despachos o entidades que se hayan presentado. Contamos con un jurado de prestigio internacional que alabó el buen hacer y la pulcritud y el rigor en todo el procedimiento, absolutamente en todo».