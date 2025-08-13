Carolina Darias asegura que Santa Catalina es «el espacio por excelencia» para el carnaval

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 23:13 Comenta Compartir

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, fue cuestionada este martes por el recurso interpuesto por tres comunidades de vecinos y 50 ciudadanos a título individual de la zona Puerto contra la celebración de los conciertos y la feria del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2025, en el que además solicitan al juez que evite que se repitan los daños sufridos por el desarrollo de estas actividades en 2026 y en años posteriores, como informó CANARIAS7.

«Siempre voy a abogar por el entendimiento, por el diálogo, por el consenso. Pero también porque una de las principales fiestas, por no decir la principal fiesta de la ciudad que mayor retorno económico genera, como son los carnavales, siga siendo posible», apuntó la regidora a preguntas de los periodistas tras el acto por el Día Internacional de la Juventud al que asistió en La Grada–Espacio Joven Creativo.

Darias insistió en que los carnavales «son las fiestas por excelencia de Las Palmas de Gran Canaria, son las grandes fiestas de la ciudad».

En el caso concreto de la denuncia vecinal que señala a la feria de atracciones como uno de los puntos más conflictivos por las molestias que ocasionaron a los residentes del entorno de Eduardo Benot, donde se instaló durante las fiestas dedicadas a 'Los Juegos Olímpicos', que se desarrollaron entre el 8 de febrero y el 16 de marzo pasado, la alcaldesa capitalina expuso que «la feria que tuvo lugar en las pasadas Navidades», en el parque de Santa Catalina, «no ocasionó ningún problema» y que «a veces a uno le cuesta entender cómo esas mismas actividades feriales, trasladadas de sitio, pueden ocasionar problemas».

Fiestas identitarias

Aunque expresó su «máximo respeto a los vecinos», la regidora indicó que «también yo doy la máxima obligación y determinación como alcaldesa a llevar adelante lo que son las principales fiestas de la ciudad, unas fiestas que son identitarias, que son declaradas de Interés Turístico Internacional y que generan millones y millones de euros a la economía de la ciudad».

Al ser preguntada por el hecho de que los vecinos denunciantes vinculen el recurso que han interpuesto a la falta de respuesta municipal a sus requerimientos durante el desarrollo de la pasada edición del carnaval, Carolina Darias sostuvo que «no es verdad» y defendió que hubo reuniones de la responsable de la fiesta, Inmaculada Medina, y su equipo con los residentes.

«Le quiero decir a los vecinos que la concejala responsable, con la gente de carnaval, se ha reunido con los vecinos, se ha reunido con ellos. Otra cosa es que no se acceda al 100%», apuntó.

La regidora incidió en el hecho de que «los carnavales tienen que realizarse en las Palmas de Gran Canaria» y aludió a Santa Catalina como el lugar idóneo.

«El espacio por excelencia sabemos cuál es, donde ha nacido, donde se ha desarrollado, donde todas las mascaritas, todos los carnavaleros y carnavaleras de la ciudad, incluso la gente que no lo es, sabe que es nuestro espacio por excelencia. Por lo tanto, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados, es importante seguir con la fiesta adelante», dijo.

Hay que recordar que, como publicó este periódico el día 6, el recurso de los vecinos de la zona Puerto recoge un recuento de los conciertos celebrados en el pasado carnaval: 32 en la plaza de La Luz; 29 en Manuel Becerra; y 33 en el entorno del Mercado del Puerto, en horario de tarde y hasta las 05.00 horas. Y que a esto se sumó los ensayos de las diferentes actuaciones y las acciones de limpieza posteriores.

También en el documento se contabilizan 22 conciertos de día en Santa Catalina y 38 actos musicales de la plaza Islas Canarias.

En cuanto a la feria de atracciones, la denuncia detalla que «los residentes tuvieron que soportar un mes continuo de ruido y polvo por las obras de acondicionamiento para la instalación de la feria de atracciones», a lo que se sumaron 17 días seguidos de actividad «a escasos metros de viviendas».