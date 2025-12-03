Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En esta casa, lugar donde ocurrió el crímen, vivía la víctima con su hija. Cober

El carnicero Ruymán, condenado a 15 años por robar y asesinar a su suegra

El hombre golpeó a la víctima con un martillo en su vivienda para sustraer 22.000 euros y consumió cocaína tras el crimen; además deberá indemnizar a los familiares de la víctima

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:55

Comenta

Un vecino de San Mateo, R.S.R.S., ha aceptado este miércoles una condena de 15 años de prisión tras confesar ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que asesinó y robó a su suegra el 13 de septiembre de 2023. El acuerdo se produjo después de que la Fiscalía y la defensa modificaran sus escritos de cargos, reconociendo el acusado una grave adicción a la cocaína y que cometió el robo para adquirir y consumir droga.

La pena inicial de 24 años y ocho meses que solicitaba la Fiscalía por los delitos de asesinato y robo en casa habitada fue rebajada, quedando fijada en 12 años y diez meses por asesinato y dos años y dos meses por robo.

Además, el procesado deberá indemnizar a los tres hijos de la víctima con 120.000 euros cada uno, a su nieta menor de edad con 15.000 euros y a otros familiares con cantidades que suman más de 22.000 euros por daños morales y la herencia sustraída.

El tribunal también impuso la prohibición de residir durante 23 años en San Mateo y de acercarse o comunicarse con los familiares de la víctima durante el mismo período. El presidente del tribunal, Emilio Moya, informó que redactará la sentencia en estos términos y tendrá carácter firme, ya que el acusado ha renunciado a recurrirla.

Según el relato de hechos aceptado por R.S.R.S., el hombre vivía con su esposa e hija en el piso superior de la casa terrera donde ocurrió el crimen. Aprovechó que su suegra estaba fuera para entrar en la vivienda y robar 22.000 euros que sabía que había retirado del banco tras el fallecimiento de su padre. Sin embargo, la víctima llegó unos 20 minutos después y se encontró con él en el salón. El acusado le propinó un golpe en la cabeza con un martillo y continuó golpeándola hasta causarle la muerte.

Tras el asesinato, R.S.R.S. registró el bolso de la mujer, tomó el dinero y abandonó la vivienda. La víctima fue hallada por un vecino, policía nacional, que entró en la casa tras preocuparse por su ausencia de comunicación. El acusado reconoció en su declaración que había accedido a la vivienda con la intención de robar y que la golpeó al ser sorprendida.

Noticias relacionadas

El carnicero Ruymán, el hombre acusado de asesinar a martillazos a su suegra será juzgado este miércoles

El carnicero Ruymán, el hombre acusado de asesinar a martillazos a su suegra será juzgado este miércoles

El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo

El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  4. 4 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  5. 5 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  6. 6 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  7. 7 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  8. 8 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  9. 9 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  10. 10 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El carnicero Ruymán, condenado a 15 años por robar y asesinar a su suegra

El carnicero Ruymán, condenado a 15 años por robar y asesinar a su suegra