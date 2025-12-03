El carnicero Ruymán, condenado a 15 años por robar y asesinar a su suegra El hombre golpeó a la víctima con un martillo en su vivienda para sustraer 22.000 euros y consumió cocaína tras el crimen; además deberá indemnizar a los familiares de la víctima

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:55

Un vecino de San Mateo, R.S.R.S., ha aceptado este miércoles una condena de 15 años de prisión tras confesar ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que asesinó y robó a su suegra el 13 de septiembre de 2023. El acuerdo se produjo después de que la Fiscalía y la defensa modificaran sus escritos de cargos, reconociendo el acusado una grave adicción a la cocaína y que cometió el robo para adquirir y consumir droga.

La pena inicial de 24 años y ocho meses que solicitaba la Fiscalía por los delitos de asesinato y robo en casa habitada fue rebajada, quedando fijada en 12 años y diez meses por asesinato y dos años y dos meses por robo.

Además, el procesado deberá indemnizar a los tres hijos de la víctima con 120.000 euros cada uno, a su nieta menor de edad con 15.000 euros y a otros familiares con cantidades que suman más de 22.000 euros por daños morales y la herencia sustraída.

El tribunal también impuso la prohibición de residir durante 23 años en San Mateo y de acercarse o comunicarse con los familiares de la víctima durante el mismo período. El presidente del tribunal, Emilio Moya, informó que redactará la sentencia en estos términos y tendrá carácter firme, ya que el acusado ha renunciado a recurrirla.

Según el relato de hechos aceptado por R.S.R.S., el hombre vivía con su esposa e hija en el piso superior de la casa terrera donde ocurrió el crimen. Aprovechó que su suegra estaba fuera para entrar en la vivienda y robar 22.000 euros que sabía que había retirado del banco tras el fallecimiento de su padre. Sin embargo, la víctima llegó unos 20 minutos después y se encontró con él en el salón. El acusado le propinó un golpe en la cabeza con un martillo y continuó golpeándola hasta causarle la muerte.

Tras el asesinato, R.S.R.S. registró el bolso de la mujer, tomó el dinero y abandonó la vivienda. La víctima fue hallada por un vecino, policía nacional, que entró en la casa tras preocuparse por su ausencia de comunicación. El acusado reconoció en su declaración que había accedido a la vivienda con la intención de robar y que la golpeó al ser sorprendida.