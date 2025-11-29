El carnicero Ruymán, el hombre acusado de asesinar a martillazos a su suegra será juzgado este miércoles Se espera que haya una conformidad en la vista, que se celebrará ante un jurado popular | El crimen lo cometió en septiembre de 2023 en San Mateo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 06:45

El juicio contra Ruymán Santiago R.S., de 42 años y carnicero de profesión, por presuntamente haber asesinado a su suegra María Esther R.N. en la vivienda de esta en la calle Aríñez de la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, será a las 9.30 horas de este miércoles 3 de diciembre en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ante un Tribunal del Jurado.

En el mismo se prevé que se dicte una sentencia de conformidad, por lo que se aplicaría la reforma del artículo 655 tal y como establece la ley de eficiencia que entró en vigor el pasado 3 de abril, que permite dictar sentencias de conformidad incluso en delitos graves como el asesinato y ante un Tribunal del Jurado.

Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2023 sobre las 13.00 horas. El acusado se encuentra en prisión preventiva por esta causa desde el 16 de septiembre de 2023.

El encausado se enfrenta a una pena de 24 años de cárcel por un presunto delito de asesinato y otro de robo con violencia en casa habitada. Asimismo, Ruymán Santiago R.S. tiene el agravante por circunstancia mixta de parentesco y con el segundo de los delitos la agravante de reincidencia. Por otro lado, tiene la atenuante al confesar los hechos, según el escrito de acusación.

El Ministerio Fiscal interesa además de una inhabilitación absoluta, la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse por cualquier medio por el plazo de 35 años con los hijos de María Esther. Tampoco puede residir en el municipio de la Vega de San Mateo por el mismo periodo de tiempo.

La Fiscalía pide que el acusado indemnice a cada uno de los hijos de María Esther con el pago de 80.000 euros en concepto de daño moral y al hermano de la fallecida con la cantidad de 11.000 euros, por los 22.000 euros sustraídos por este de la vivienda.

Los hechos

Según recoge la Fiscalía, el pasado 13 de septiembre de 2023, sobre las 13.00 horas, Ruymán Santiago R.S. sabía que su suegra guardaba en el domicilio 22.000 euros, que ella había extraído de la cuenta bancaria de su padre fallecido, destinado a compartirlo con su hermano. El acusado vivía en la vivienda de arriba con E.S.R., su mujer e hija de María Esther. «Ese día se dirigió al domicilio de su suegra rompió un cuadrante de la puerta de cristal y accedió abriendo la puerta», añadió el Ministerio Fiscal.

Sobre las 13.20 horas, María Esther llegó a su casa y cuando se encontraron ambos en el salón Ruymán R.S. «le propinó con un martillo un golpe en la cabeza» cayendo esta al suelo hacia delante. «Continuó agrediéndola, golpeándola repetidamente con el martillo en la cabeza provocándole una hemorragia intracraneal que le provocó la muerte», sostiene esta parte.

El presunto asesino cogió el bolso de su suegra y «se llevó de su monedero el dinero en efectivo que tenía». Abandonó la vivienda llevándose consigo los 22.000 euros que había encontrado entre la ropa de la cama del dormitorio principal. «Esa misma noche el cuerpo de María Esther fue hallado por un vecino, que entró en el domicilio por la puerta por la que había entrado el acusado», continúa relatando la Fiscalía.

«El acusado reconoció haber accedido a casa de su suegra con la intención de coger dinero, así como haberla golpeado con el martillo en la cabeza al ser sorprendido cuando por esta cuando llegó a su casa. No reconoció haberse llevado el dinero», detalla el Ministerio Fiscal.