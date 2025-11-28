El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros El Pleno ordena este viernes la remisión del dinero a la Sociedad de Promoción para que los carnavales puedan estar listos a fines de enero

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:00

El carnaval del medio siglo, el del año 1 tras la regencia de Inmaculada Medina -dimitida por el caso Valka- requiere de una inyección económica de urgencia. Para poder arrancar a principios de 2026, solo un mes después de la celebración de la Navidad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ve obligado a ingresar en la Sociedad de Promoción un total de 1,1 millones de euros con el fin de que la fiesta llegue a tiempo a su cita.

«La urgencia e inaplazabilidad de cada uno de los gastos culturales propuestos está vinculada a la naturaleza de las fiestas de Carnaval cuya celebración es imperativa a principios del año 2026, del 23 de enero hasta el 1 de marzo, ambas fechas incluidas», recoge el expediente de la modificación de crédito que será sometido a la votación del Pleno municipal este viernes, «no abordar estos gastos en el presente ejercicio pone en riesgo la ejecución de las citadas fiestas de carnaval, comprometiendo la reputación institucional y la confianza de la comunidad».

El dinero que se destina al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se quita de la Dirección General de Innovación Tecnológica. «Cada uno de los gastos relaciones obedecen a necesidades coyunturales que deben atenderse en el presente ejercicio por lo que tienen naturaleza inaplazable y urgente, dadas las fechas en las que nos encontramos», prosigue el documento.

La Sociedad de Promoción Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria también justifica su petición en el hecho de que ya ha gastado gran parte de su presupuesto en los grandes actos del año (El Carmen, San Lorenzo, Los Dolores, El Pilar y La Naval) y que su presupuesto no incluía los gastos que hay que acometer ahora para el carnaval del próximo año.

Las diez partidas Los grupos : recibirán 196.470 euros distribuidos entre murgas (130.970 euros), comparsas (57.750 euros) y batucadas (7.750 euros), ya que en diciembre se suscribe el contrato con ellos y se les abona, en el momento de la firma, el 70% de la cantidad convenida para murgas y comparsas, y del 50% para batucadas.

El escenario : requiere el pago de 450.000 euros.

Aduanas : se reserva 120.000 euros para el pago de los gastos aduaneros y el transporte marítimo del material artístico del escenario, que se realiza básicamente en la península

Pólizas : se destinan 4.950 euros para la suscripción de pólizas de responsabilidad civil.

Pinturas y figuras : son 83.460 euros los que se necesitan para la contratación de las pinturas y esculturas que forman parte del escenario principal del parque de Santa Catalina.

Publicidad : las campañas de publicidad y marketing en los próximos tres meses exigen 133.000 euros.

Pintura artística : se necesita un total de 31.993 euros para la compra de pinturas artísticas y diferentes instrumentos y utillajes

Montaje del escenario : otros 28.740 euros para alquilar la maquinaria necesaria para montar las piezas artísticas del escenario, que no están dentro de la licitación de la infraestructura escénica.

Vallado : hace falta 15.943 euros para alquilar el vallado necesario para acordonar los trabajos de montaje del escenario en el parque de Santa Catalina.

Reformas del edificio Miller: por último, se usarán otros 35.444 euros para acometer obras de mantenimiento en el edificio Miller, entre otras la mejora de los aseos de la parte baja, la inspección de las medidas contraincendios o el arreglo de las puertas.

Para poder aportar este dinero, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurre a una medida excepcional, la exceptuación del plazo límite para la impulsión de modificaciones de crédito, que estaba fijado en el 15 de octubre, según la instrucción del Concejal de Gobierno del Área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, sobre el cierre del ejercicio 2025.

La propuesta cuenta con todas las bendiciones técnicas, pero Intervención General sí hace una observación sobre la falta de previsión con estos gastos. «Los expedientes de modificación de crédito, deben solicitarse con mayor previsión, al objeto de poder realizar todos los trámites necesarios para reconocer y liquidar las obligaciones antes del final del ejercicio», indica, «la Sociedad es conocedora de los contratos a suscribir con los diferentes grupos que conforman el carnaval, así como en lo referente a la contratación también tiene que tener en cuenta los procedimientos, con sus plazos, tal como recoge la Ley de Contratos del Sector Público, de obligado cumplimiento para prever así con antelación su dotación presupuestaria».

Once contratos en marcha

La Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado ya siete contratos y tiene otros cuatro en fase de licitación con diversos aspectos relacionados con la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Los contratos adjudicados son los siguientes: el alquiler de cuatro carpas de diferentes dimensiones para el entorno de Santa Catalina a Palacio Calderón por 97.500 euros; la instalación de 1.690 metros cuadrados de tarima a Ferias y Eventos, por 79.985 euros; el alquiler de 16 grupos electrógenos (dos en la plaza de Canarias, dos en El Refugio, cuatro en la plaza de La Luz, cuatro en Manuel Becerra y cuatro en Onda Atlántica-Mercado del Puerto) a Morillo Energy Rent por 92.468 euros; el suministro de 45.000 litros de gasóleo A para el repostaje de los grupos electrógenos a Suministros Santana Domínguez por 81.000 euros;las 70 casetas, que se usan también en Navidad, a Preventos Media por 138.600 euros; el diseño de la escenografía a Carlos Santos por 78.000 euros; y la estructura del escenario de Navidad y carnaval en la plaza de Canarias a Preventos Media por 138.600 euros.

Además, tiene pendiente de adjudicar el alquiler de la grada con capacidad por 2.128 personas, por un importe de licitación de 197.950 euros; el de las instalaciones eléctricas, valorado en 183.470,92 euros;el de instalación de 46 casetas modulares, por valor de 60.000 euros, para usar como camerinos, bases de Protección Civil, Cruz Roja o el Puesto de Mando Avanzado; y la construcción del escenario principal del parque de Santa Catalina, que sale con un presupuesto de licitación de 290.000 euros, según la información oficial.