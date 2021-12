Carmen Guerra critica la «descomposición» del Ayuntamiento

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Carmen Guerra asegura que «en el Ayuntamiento, ahora mismo, hay una descomposición terrible», y que la aprobación de las cuenta general correspondiente al ejercicio de 2020 que se aprobó en un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, a cuatro días de expirar el plazo para ello, es solo una muestra de la «chapuza» de la gestión municipal.

Así, insiste en la denuncia que ya hizo en la referida sesión plenaria en el sentido de que se trataba de una «tramitación irregular» ya que el expediente llevado a la comisión celebrada previamente incluía unos informes que no habían pasado el trámite de exposición pública preceptivo. En concreto, alude a las cuentas del Imef, la Alge, el Museo Néstor y Sociedad de Promoción, entidades y organismos que recuerda no presentaron sus memorias a tiempo y no se incluyeron en la comisión económica celebrada «el 10 de noviembre».

Guerra afirma que estas cuentas «se tenían que haber aprobado antes del 15 de mayo» pues «hay una orden que exige» que se dé el visto bueno a las cuentas del ejercicio anterior antes de esa fecha.

Pero como no se cumplió con este mandato, añade, «en octubre la Audiencia de Cuentas» advirtió al Ayuntamiento que si atendía el mismo se le podía retener el 2% de la aportación económica de la Comunidad Autónoma.

La edila capitalina señala que a pesar de esas advertencias se llega a diciembre y se convoca un pleno extraordinario para llevar las cuentas de 2020, «porque se tienen que aprobar antes de final de año».

Guerra critica, antes estas circunstancias, que el Consistorio «saque pecho» y presuma de tener 50 millones de euros de superávit, cuando «hay casi 80 contratos en nulidad en el Ayuntamiento» que «no son capaces de gestionar porque el órgano presupuestario está muerto».

Apunta que dirige sus criticas directamente a Augusto Hidalgo porque «el responsable máximo de Ayuntamiento es el alcalde» y cuestiona que alardee de «arcas saneadas» cuando la «ciudad está cada vez peor» y «estamos en un punto de no retorno».

Guerra señala que la «descomposición» de la que habla es la que ha llevado a situaciones como que los bomberos «hayan tenido que salir a la calle a manifestarse» porque «en esta ciudad hay 30 bomberos», y mientras «el Ayuntamiento no sea capaz de sacar un simple contrato para su formación», después de que han superado un proceso selectivo.

Además, pone como ejemplo el hecho de que el 'call center' de la Policía Local capitalina haya pasado de «tener seis líneas de atención ciudadana a solo una», lo que condiciona la prestación de un servicio esencial.