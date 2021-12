La capital grancanaria no tendrá la tradicional Cabalgata de Reyes La situación epidemiológica lo desaconseja y el consistorio baraja varias alternativas para que los más pequeños vean a sus majestades

Las Palmas de Gran Canaria no tendrá, por segundo año consecutivo, su tradicional y multitudinaria Cabalgata de Reyes en la víspera de dicha festividad. Así lo ha adelantado este jueves en la Cadena Ser, Inmaculada Medina, concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. « Nosotros hoy en día no contemplamos que haya Cabalgata de Reyes. Tenemos que pensar con responsabilidad y actuar con total seguridad.Todos los actos deben estar contorlados y con todas las medidas . Tal y como están las cosas no lo contemplamos«, apuntó.

La situación epidemiológica actual desconseja esta opción para evitar aglomeraciones en las calles y con los menores aún pendientes por vacunar contra la covid-19. Esto no quiere decir que los más pequeños se queden sin ver a sus majestades, para ello el ayuntamiento planea algunas alternativas. «Vamos a ver cómo va a ser la llegada de los Reyes, la recepción y la entrega de llaves. Cabalgata sería hoy una irresponsabilidad tal y como están las cosas con 100.000 personas en la calle sinpoder respetar la distancia de seguridad«, sostuvo.