La capital contratará un médico para que 19 policías puedan recuperar sus pistolas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dio la orden este lunes de celebrar un contrato menor con un servicio médico externo para que evalúe a los policías locales que esperan por el informe facultativo que les permita recuperar sus pistolas para poder patrullar en las calles. El decreto 20/2020, de 5 de marzo, por el que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias, obliga al Consistorio a realizar reconocimientos psicofísicos a los policías que se reincorporen al trabajo tras una baja de más de cuatro meses.

El grupo de gobierno municipal confía en que entre febrero y marzo se pueda realizar estas inspecciones médicas para que los agentes vuelvan a patrullar.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, explicó que en estos momentos hay un total de 19 agentes que no pueden patrullar las calles de la ciudad porque no han podido recuperar sus armas ante la falta de médicos en el Ayuntamiento que puedan efectuar la evaluación requerida, pese a que ya disponen de alta médica. A esta cifra se suman otros 46 policías que tienen sus armas depositadas en custodia por diversas razones y que desarrollan labores administrativas.

El edil aclaró que el hecho de que estos 19 agentes no efectúen labores de patrullaje no significa que no estén trabajando, sino que se encuentran desarrollando otras tareas internas que no requieren que tengan las pistolas en uso.

El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, explicó que el Ayuntamiento tenía dos facultativos, pero uno se jubiló, y la médica que quedaba, se acogió a una baja de larga duración.

El Ayuntamiento tenía una lista de reserva que estaba formada por dos personas: una era la doctora que ahora está de baja; y el otro era un profesional que se había marchado al Cabildo de Gran Canaria y no quiso volver al Ayuntamiento. Esto significa que ahora mismo el Consistorio no tiene reserva para cubrir las plazas del servicio de Medicina del Trabajo.

El Consistorio trató de que la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria asumiera la revisión de los 19 policías, pero ante la carga de trabajo que tienen los servicios médicos de estas dos instituciones, la petición fue rechazada.

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, criticó que el problema se venga arrastrando desde hace más de medio año. «En una materia sensible como es la de seguridad, con datos que no son buenos, con una ciudad en temporada alta y masificación total en navidades, tener agentes de la Policía Local preparados y sin poder salir a la calle es imposible de justificar», dijo, «no podemos permitirnos el lujo de tener agentes preparados para patrullar pero que no pueden hacerlo por falta de médico».

Una «política errónea»

El edil considera que es una «política errónea» tener un13% de la plantilla de la Policía Local dedicado a labores administrativas, 65 de 520 agentes.

Por su parte, el concejal no adscrito, José Guerra, también entiende que ha sido un tiempo excesivo. «Tenemos que tener más agentes en la calle o crear unas unidades nuevas, o acogernos al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), que no lo tenemos», indicó antes de proponer la creación de un instituto municipal de seguridad ciudadana.

Por último, la edila no adscrita Carmen Guerra restó importancia al problema de los 19 policías que no pueden patrullar por falta de una revisión médica. Sin embargo, sí denunció que hay un problema de seguridad en algunos barrios y zonas comerciales. «La gente echa de menos un concejal y un alcalde», le dijo a Íñiguez, «usted no tiene capacidad, lo ha intentado, pero no ha podido».