«Las canchas de la ciudad eran mi refugio»

En una cancha de baloncesto y con un balón en sus manos. Carmelo Cabrera es un mito del baloncesto español que vive su deporte con verdadera pasión. Con el Real Madrid consiguió 4 Copas de Europa, 10 Ligas, 7 Copas y 3 Copas Intercontinentales, y fue 102 veces internacional con España. El próximo 14 de agosto recibirá en Gran Canaria el premio Leyenda de la Federación Española de Baloncesto, un reconocimiento más para un hombre que revolucionó el baloncesto con su juego.

A sus 72 años de edad, Carmelo Cabrera reconoce que si volviese a nacer «sería jugador de baloncesto». Ahora lleva una vida más pausada, pero siempre ligado a su deporte con los veteranos del Canarias y del Gran Canaria, y como responsable de relaciones institucionales de las Leyendas del Baloncesto del Real Madrid, así como con presencia en diferentes campus, etc.

Mientras tira a canasta en las canchas Rodríguez Monroy de Escaleritas, el jugador grancanario recuerda «cuando venía en verano tras acabar la temporada y mi refugio eran las canchas de la ciudad. Yo me inicié en Rabadán, pero en la época estival me venía a Rodríguez Monroy, Eliseo Ojeda, Cervantes, Santa Catalina, Jesuitas, etc. Lo que quería era evangelizar el baloncesto, un deporte maravilloso, jajaja», recalca.

Su popularidad fue enorme, ya que en aquella época solo había un canal de televisión y los partidos del Real Madrid de baloncesto eran todo un acontecimiento. «Iba a cualquier pueblo de España y me reconocían. El torneo de Navidad era un clásico en los hogares de toda España y un buen ejemplo de la repercusión que había», afirma.

Del baloncesto actual en Gran Canaria, a Carmelo Cabrera le da lástima la lejanía que está existiendo hoy en día entre el aficionado y el CBGran Canaria. «Hay que volver a ilusionar y lo que falta es arraigo. Qué sucede que no sale ningún chico de la isla con protagonismo en el primer equipo desde hace años», mientras alaba la labor que está realizando el Spar Gran Canaria de baloncesto femenino, «con una cantera impresionante».

Para mantenerse en forma, Carmelo Cabrera tiene su disciplina diaria de ejercicio físico, complementada con sus paseos por Las Canteras «la mejor playa del mundo, sin lugar a dudas» y ejercita la mente con el ajedrez virtual y los crucigramas.

Respecto al estado actual de la capital grancanaria, la ve «más abandonada que en otras ocasiones y más sucia», y apostilla que a nivel de movilidad «estamos alcanzando un momento insostenible, con más coches y menos vías. A mí me gusta aportar soluciones y hace 15 años aposté por el metro, como tienen las principales ciudades de España. Hemos perdido mucho tiempo y hay que pensar más en el beneficio colectivo y no en el de unos pocos».

Carmelo Cabrera destaca que al « fútbol se juega con los pies, al balonmano con las manos y al baloncesto con la cabeza» y de cara a sumar más espectáculo aboga por ensanchar la cancha «medio metro por cada lado».