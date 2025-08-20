Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas La Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado inicia la licitación de los trabajos, que estarán divididos en cuatro lotes y con los que se repa-vimentarán más de 120.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, continúa con el Plan de Asfaltado con el inicio de la licitación del asfaltado de más de 60 calles y 120.000 metros cuadrados de los barrios de Guanarteme, Alcaravaneras, Ciudad Jardín y Escaleritas, con una inversión que asciende hasta los 3,3 millones de euros.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, ha indicado que «con esta licitación seguimos avanzando en la modernización de las infraestructuras viarias de la ciudad». «Este proyecto forma parte del Plan de Asfaltado municipal, con el que en poco más de dos años habremos logrado actuar en más de 120 calles de los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria, con una inversión que ya supera los 8 millones de euros», ha enfatizado Díaz.

El concejal, además, ha recalcado que esta actuación contribuye a mejorar la accesibilidad de las personas mediante la creación de rebajes de aceras que facilitan el tránsito de las personas con movilidad reducida o discapacidad visual. «De esta manera, garantizamos espacios más seguros, cómodos y accesibles para toda la ciudadanía», ha añadido.

Estos son los proyectos planificados

Esta actuación estará dividida en cuatro lotes. El primero de ellos es que se realizará en Guanarteme, donde se desarrollará la primera de las dos fases que se ejecutarán en el barrio con 20 calles: Guarela, avenida de El Rincón, avenida Príncipe de Asturias, Numancia, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Castillejos, Vergara, Lepanto, El Salvador, Espartero, Perú, Puerto Rico, avenida José Mesa y López (entre la plaza de las Américas y la calle Costa Rica), Paraguay, Panamá, Portugal, Pelayo, Antonio Medina Vega, Churruca y Salvador Manrique de Lara. En total serán 43.551,90 metros cuadrados y un presupuesto de 1.212.472,73 euros.

El segundo de los proyectos corresponde al barrio de Alcaravaneras, con un presupuesto de 1.149.961,62 euros y 38.890,12 metros cuadrados para 16 calles. Estas son: Manuel González Martín, Ingeniero Salinas, Alfredo Calderón, Italia, Blasco Ibañez, Víctor Hugo, Pi y Margall, Barcelona, Néstor de la Torre, Turina, Bilbao, Concepción Arenal, Más de Gaminde, Valencia, Alemania y Luis Antúnez.

Además, se adaptarán más de 80 pasos de peatones para hacerlos más accesible a través de rebajes de aceras para personas con movilidad reducida y la inclusión de pavimento podotáctil para personas con discapacidad visual. Las obras tendrán un plazo de cuatro meses.

El tercero de los lotes, que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, incluye la repavimentación de 26 calles del barrio de Ciudad Jardín, con una superficie total de 20.871,10 metros cuadrados y un presupuesto de 483.321,97 euros. Se asfaltarán Núñez de Arce, Lord Byron, José Miranda Guerra, Alcorcón, Leopardi, Brasil, Lope de Vega, Zorrilla, Camilo Saint-Saënz, Pereda, Puccini, Doctor José Ponce Arias, Mozart, Albéniz, Plaza Milton, Wagner, Azores, Rubén Darío, Fortuny, Santiago Rusiñol, Velázquez, Góngora, Miguel Sarmiento, Ángel Guimerá, Domingo Rivero y Miguel Sarmiento. En esta actuación, además, se realizarán 13 adaptaciones de aceras a la normativa de accesibilidad universal mediante rebajes en pasos de peatones e instalación de aceras podotáctiles.

Y el cuarto de los lotes recoge el asfaltado de 19.709,31 metros cuadrados de la primera de los dos fase de la Avenida Escaleritas, entre la rotonda Electra, que da acceso al puente de La Ballena, y la calle Obispo Romo. Este proyecto incluye, además, la calle Pepe Castellano y Bejeque, esta última de la urbanización Sansofé donde se realizarán dos rebajes de aceras. Para esta intervención, que tendrá una duración de dos meses, se destinarán 529.891,35 euros.

En total, los cuatro proyectos repavimentarán 123.023,03 metros cuadrados de 65 viales de la ciudad. Los trabajos se desarrollarán preferentemente en horario nocturno o en días festivos para así reducir el impacto en el tráfico.

Más de 8 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa de esta manera con el Plan de Asfaltado, que a lo largo de los dos últimos años se ha desarrollado en más de 60 calles con una inversión de 5,1 millones de euros, y que con esta nueva licitación superará los 8 millones de euros.

Así, este año se realizó una actuación en tres distritos por 2,2 millones de euros en la que se repavimentaron calles de barrios del Distrito Ciudad Alta como La Minilla, Escaleritas, Altavista y Barranquillo Don Zoilo; Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con intervenciones en los barrios de Piletas, Isla Perdida, La Suerte y Cruz del Ovejero; y Distrito Centro, con asfaltado en vías principales como Paseo de Chil y León y Castillo, esta última a la altura del Real Club Náutico de Gran Canaria en la conexión de la Avenida Marítima con la Base Naval.

Actualmente, la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado está actuando en el paseo Tomás Morales, donde se están desarrollando trabajos para el rebaje de aceras y, posteriormente, se iniciará el asfaltado íntegro de todo el paseo, desde Bravo Murillo hasta Paseo Madrid. La inversión para estos trabajos asciende a 733.907 euros.

El Consistorio, a través del Plan de Cooperación del Cabildo, repavimentó el pasado año 33 calles de Triana, Vegueta, Escaleritas, Casablanca I y El Lasso, que contó con una inversión de 1,2 millones de euros.

Asimismo, en 2024 se ejecutaron otras dos actuaciones de asfaltado en los barrios de Schamann y Salto del Negro, con una inversión de 508.270 euros; y en Casablanca I y Las Torres a las que se destinaron otros 424.000 euros.