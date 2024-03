Cae parte del muro del estanque de Cruz de Piedra: «Si llegan a haber niños, no lo cuentan»

Parte del muro del antiguo estanque de Cruz de Piedra, barrio de la capital grancanaria, se ha desplomado la tarde de este lunes, sobre las 18.30 horas, según Luis Sánchez, vecino que dio el aviso. «Un señor de aquí de la zona me dijo que lo vio caer, y entonces fui rápidamente al lugar», explica.

Sánchez alerta del estado del viejo elemento hidráulico, que lleva décadas en estado de descomposición. «Gracias a que no habían niños por la zona en el momento del derrumbe, porque si llegan a haber, no lo cuentan«, se lamenta.

El vecino de Cruz de Piedra asegura que el Ayuntamiento ya está al tanto de la situación «desde hace muchos años», pero que, aún así, «no hacen nada». Por ello, vuelve a pedir actuación en la zona. «Ahora el peligro se ha agrandado, por eso necesitamos ayuda«, dice. «Si alguien pasea por ahí por la noche y no se da cuenta de que no hay un muro, cae directo al estanque, que no tiene agua».