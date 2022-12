La cabalgata de Reyes tendrá un tramo sin ruidos para los niños con TEA

La cabalgata de Reyes de la capital no solo será la primera de España en tener una carroza adaptada para niños con movilidad reducida, sino que además estrenará un espacio libre de ruidos para que los niños con trastornos del espectro autista (TEA) puedan disfrutar del paso de sus majestades de oriente.

En esta zona sensible, que irá entre Julio Luengo y el Metropole, se quitará la música para el ruido no afecte a los pequeños. « Lo vamos a señalizar con colorines, con globos», expuso la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, «esta ciudad piensa en todos y no deja a nadie atrás».

La cabalgata de Reyes suele reducir el volumen de la música cuando pasa por delante de los centros hospitalarios, pero en el caso de este nuevo espacio sensible, se ha decidido eliminar la emisión de ruidos.

Estas novedades de la cabalgata, que este año recupera su recorrido tradicional desde el castillo de La Luz hasta el parque de San Telmo, fueron anunciadas durante una visita que el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, realizó a la Casa de Galicia, donde se trabaja en la campaña de recogida de juguetes para que los Reyes Magos puedan llegar también a las familias más necesitadas.

La coordinadora de la campaña, Maruchi García, explicó que este año se repartirán juguetes a familias de la mitad de los municipios de Gran Canaria. « Ha habido más peticiones que otros años, sobre todo de familias monoparentales jóvenes y con niños pequeños», expuso.

La posibilidad de ayudar a los Reyes Magos a través de la Casa de Galicia permanecerá abierta hasta el día 30 de diciembre con el objetivo de que ningún niño se quede sin juguetes el 6 de enero. Los que quieran colaborar están aun a tiempo y deben saber que, de manera especial, se necesitan juguetes para edades comprendidas entre los 8 y los 12 años.

El impacto de la inflación se ha notado este año en las donaciones. La coordinadora de la campaña benéfica indicó que «se nota mucho la subida de precios» porque, aunque las cantidades que las empresas y grupos se mantienen invariables, dan para menos compras.

El año pasado, la Casa de Galicia repartió unos 14.000 juguetes que llegaron a 2.300 familias. En lo que vamos de la actual campaña, han sido atendidas 1.300 familias. «Vamos a llegar a los registros del año pasado», explicó García, «aún nos están entrando peticiones».

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ensalzó la labor de la Casa de Galicia e instó a la gente a seguir haciendo donaciones. «El problema que existe en la actualidad es el coste de los juguetes, las aportaciones se están viendo afectadas», expuso.

El regidor, junto a las concejalas Inmaculada Medina y Carmen Luz Vargas (Servicios Sociales) hicieron una entrega simbólica de juguetes a la Casa de Galicia, a la que la ciudad entrega este año 10.000 euros, un 67% más que lo que venía siendo tradicional (6.000 euros).

Los regalos escogidos fueron una caja de Slime (la versión moderna del blandiblú), un conejo parlanchín y un triceratops. Uno de los colaboradores de la Casa de Galicia explicó que este año los dinosaurios están causando furor. «La gente se los lleva para cualquier edad, es algo increíble», detalló.