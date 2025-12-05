El Centro Comercial Alisios: Una «Navidad Alucinante» de Récords, Magia y Sostenibilidad Alisios arranca una Navidad Alucinante con un Gran Encendido, el primer Ascensor Mágico de Canarias, y entradas agotadas para visitar La Casa de Papá Noel en 20 minutos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:24 Compartir

El Centro Comercial Alisios ha dado por inaugurada oficialmente la temporada más esperada del año con un evento que se ha coronado como «el encendido más alucinante de Canarias». Bajo el lema «Una Navidad Alucinante» , Alisios se consolida como un referente de ocio familiar, combinando un espectáculo multitudinario, experiencias inmersivas pioneras y una programación festiva que se extiende hasta la llegada de los Reyes Magos.

El Gran Encendido: clímax de magia y concierto de Los Salvapantallas

La celebración oficial comenzó el sábado 22 de noviembre con el esperado Gran Encendido de Luces, un evento que congregó a miles de personas. La noche, presentada por Yanely Hernández, fue un auténtico espectáculo familiar lleno de música en directo, humor y teatro.

El artista Fasur abrió la velada interpretando clásicos navideños. La narrativa se centró en un ascensor mágico, eje visual del relato, simbolizando el puente entre Laponia y Gran Canaria, capaz de encender la Navidad.

La sorpresa de la noche llegó con la aparición inesperada del personaje más cascarrabias de la Navidad, que irrumpió en el escenario intentando sabotear el encendido y generando risas y complicidad entre los asistentes.

El clímax se alcanzó con la emotiva llegada de Papá Noel desde la cubierta del centro, recordando que la verdadera magia reside en los corazones que creen en ella. Tras su mensaje, se produjo el esperado encendido oficial de las más de 250.000 bombillas, que iluminaban todo el centro al unísono, desatando una ola de aplausos y emoción.

El broche de oro de la velada fue el multitudinario concierto de Los Salvapantallas por su 25º aniversario, acompañados por reconocidos artistas locales como Cristina Ramos, Ginés Cedrés y Beatriz Pérez.

Ampliar

Innovación y Sostenibilidad: Ascensor Mágico y Decoración Renovada

El centro ha inaugurado el Ascensor Mágico de la Navidad, una atracción pionera y gratuita que ofrece una travesía sensorial y tecnológica hasta la Casa de Papá Noel en Laponia. El viaje, pensado para todas las edades, desafía los sentidos atravesando un bosque encantado y auroras boreales.

Además, Alisios estrena un decorado navideño renovado, resultado de una combinación de iluminación totalmente nueva y la reutilización de materiales preexistentes, reforzando su compromiso con la sostenibilidad. La pieza principal es un majestuoso árbol de Navidad de 16 metros de altura, que preside una ambientación espectacular llena de luz y fantasía.

Récord de Acogida y Agotado Digital

La respuesta del público a la llegada de Papá Noel ha sido excepcional. El viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, Alisios ofreció un encuentro especial para los más pequeños, recibiendo de manera oficial a Papá Noel en un pasacalle acompañado de sus elfos. Al finalizar el recorrido, los niños pudieron acercarse para abrazarlo, pedirle sus deseos y hacerse fotos con él.

Esta acogida se refleja no solo en el evento sino en la afluencia constante de familiar de otras islas que visitan expresamente la Casa de Papá Noel de Alisios. Además, la primera tanda de entradas gratuitas para visitar la Casa, que cubría las visitas del 29 de noviembre al 11 de diciembre, se anunció únicamente a través de la cuenta de Instagram de Alisios el martes 25 de noviembre y agotó casi 500 entradas en un tiempo récord, tan solo 20 minutos. La segunda tanda de entradas, que irá del 12 al 24 de diciembre, se publicará en la web y en el Instagram del centro la semana del 8 de diciembre.

Agenda Repleta de Ocio, Compras y Solidaridad

El Gran Encendido fue el pistoletazo de salida para una temporada navideña llena de actividades que se extenderá hasta la llegada de los Reyes Magos.

El mes de diciembre estará repleto de propuestas para los más pequeños: talleres, el Tren de la Navidad de Alisios, conciertos, espectáculos y el esperado mercadillo navideño. Además, el centro ofrece una recogida de juguetes solidarios. Toda la programación está disponible en la web del Centro Comercial.

Los visitantes podrán disfrutar de la tradicional Casa de Papá Noel y, ya en enero, de la posterior visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, con espacios dedicados para que las familias puedan compartir sus deseos.

De esta manera, la atmósfera festiva envuelve todos los espacios, donde los visitantes encontrarán las últimas tendencias y las mejores ideas de regalo. La oferta gastronómica se suma a la celebración con menús y productos especiales, incluyendo el clásico carrito de castañas.

La agenda, horarios y todas las novedades se irán publicando en la web y redes sociales de Alisios.