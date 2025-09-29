Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: un conflicto al rojo vivo

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:27 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria dan por iniciado este lunes un «conflicto» con el Ayuntamiento, «hartos» de lo que consideran desplantes por parte de la alcaldesa Carolina Darias y del concejal de Seguridad y Emergencias Josué Íñiguez. Los agentes se movilizaron en el parque de Miller Bajo simbolizando su disgusto con el gobierno de la ciudad arrojando los trajes rojos que fueron entregados recientemente al personal: «Nos parece una falta de respeto que demuestra lo que les importamos. El color de este cuerpo en sus intervenciones hace más de 100 años es el azul», señalan.

Ese pequeño detalle es el menor de sus ruegos. Entre las cuestiones que motivan el desencuentro se destaca la antigüedad de la flota de camiones -«más de 20 años-, la falta de procesos para renovar la plantilla o la ausencia de protocolos de actuación tan elementales, por ejemplo, »como para afrontar el incendio de un vehículo eléctrico«.

Pese al incio público de la confrontación, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria siguen abordando el asunto como la apertura de un «espacio de diálogo». Josué Íñiguez respeta la movilización del cuerpo pero entiende que desde el grupo de gobierno se están dando pasos para mejorar la situación laboral y material que se reivindica. «En estos años se está haciendo la mayor inversión en la historia del cuerpo, calculó que más de siete millones de euros», subraya.