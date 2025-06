Barrio Atlántico pregunta: «¿Hasta cuándo el abandono?»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de junio 2025, 19:23 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

Unos 300 vecinos de Barrio Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, protagonizaron el pasado 4 de junio una concentración en la avenida Guillermo Santana Rivero, a la entrada de este núcleo de Ciudad Alta, para dejar constancia «del hartazgo y el abandono» que aseguran sufren «desde hace más de 35 años».

Una protesta ciudadana en la que se reivindicaron, entre otras, acciones en materia de infraestructuras para resolver el problema de unas aceras que se encuentran deterioradas y carecen de rebajes, la mejora de vías como Ajedrecista Germán Pirez, que señalaron llevan sin asfaltar más de 35 años, o una solución para el problema de las 242 viviendas y sus garajes.

Una manifestación que, sin embargo, no tuvo respuesta alguna por parte de los responsables del Ayuntamiento capitalino, critica Miguel Pérez, presidente de la asociación de vecinos La Ballena-Barrio Atlántico.

«No nos hacen caso, miran para otro lado. Esto es un desastre todo y nos echamos otra vez a la calle», expone el líder vecinal para justificar la protesta que volvieron a protagonizar en la tarde de este jueves, esta vez en las inmediaciones del Centro Cívico La Ballena.

«A ver si en algún momento la señora alcaldesa es tan amable y nos da cita o nos dice cuándo se va a acometer todo lo que falta en Barrio Atlántico, en el distrito, en la ciudad, porque ya no somos solo un barrio, ya somos muchos», asegura Pérez en referencia al manifiesto que «hemos firmado más de 40 asociaciones de vecinos» del municipio que, señala, se han unido para gritar de forma conjunta las carencias que arrastran desde hace décadas.

Distintos momentos de la protesta. Cober

«No hay ninguna respuesta y por eso salimos otra vez a la calle», apunta sobre una concentración convocada bajo el lema '¿Hasta cuándo el abandono? Basta ya', que se desarrolló entre las 18.30 y las 19.30 horas en las inmediaciones de la urbanización de las 242 viviendas, uno de los problemas que más inquieta a este barrio.

«Los garajes siguen estando llenos de papel. Hemos entrado dentro y tenemos imágenes. Es terrible lo que hay ahí dentro», dice sobre el estado que presentan estos espacios de unas viviendas sociales que impulsó en su día el Gobierno de Canarias pero sobre las que entiende el Ayuntamiento tiene algo que decir. Pues alerta del peligro real que supone tener ese material acumulado en los bajos de esos edificios.

«Sé que el Ayuntamiento ha hecho algún movimiento, pero creo que tiene que hacer mucho más porque, lo que no puede ser es que el Gobierno de Canarias, a su libre albedrío, haga lo que le dé la gana. Hay un gobierno municipal que algo tendrá que decir», señala.

Insiste en que si el consistorio capitalino «es conocedor de que no se está cumpliendo la norma, algo tendrá que hacer», porque «si tú tienes un local y metes 300 garrafas de gasolina, eso no puede ser. Pues esto es lo mismo».

El portavoz vecinal afirma que tienen constancia de que «ya hubo un incendio en esos garajes» pero que por fortuna no tuvo mayores consecuencias. «Está todo cerrado, y como no hay mucho oxígeno, pues me imagino que hubo un sobrecalentamiento, ardió y se apagó», expone sobre una situación que denuncia puede volver a darse y quizá con resultados más trágicos.

Pérez apunta que la protesta de este jueves no se centra únicamente en esta problemática, sino que responde «al deterioro en el que está Barrio Atlántico».

Unas críticas que dice no sientan bien. «Me dicen que no somos justos. O sea, los vecinos no somos justos», pero «por ejemplo, hay un montón de zonas del barrio Atlántico que son municipales, como por ejemplo el parque de la Ballena, que dan pena».

Así, critica el estado de las palmeras que pueblan este espacio, «con hojas que caen casi al suelo» mientras en otros entornos «como en el Auditorio Alfredo Kraus están limpias como el papel».

Al respecto dirige una crítica directa a la responsable municipal de Parques y Jardines. «La señora Soliño dice que si tocas los árboles, sufren. Pero ¿qué pasa, que unas sufren y otras no?», plantea sobre el desigual cuidado que considera se da a las zonas verdes en los diferentes espacios de la capital grancanaria.

«¿Esto está pasando y nadie hace nada?», cuestiona el portavoz de los vecinos de Barrio Atlántico que añade que «si todo esto es demasiado para la alcaldesa, que lo deje y le dé paso a otra persona, porque lo que no puede ser es lo que está pasando».

Así, apunta que desde el Ayuntamiento le prometieron «que, en verano, un asesor de la alcaldesa vendría a Barrio Atlántico. Pero claro, no me dijeron de qué verano se trataba», dice con ironía.

«No podemos aguantar esta situación», reitera el representante vecinal.