La bacteria esquiva: «Seguimos buscando»

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa a la caza y captura del origen del enterococo que durante esta semana ha obligado al cierre de Alcaravaneras y de la zona de La Puntilla, en Las Canteras. La alcadesa de la ciudad, Carolina Darias, ratifica que las investigaciones llevadas a cabo estos días por Emalsa y por los servicios municipales siguen sin ofrecer resultados concluyentes: «Seguimos buscando», asegura la líder del gobierno local.

Darias expresa que por el momento no hay respuesta concluyente. Se han examinado a fondo las redes de saneamiento en ambas zonas. Y en los dos casos sin resultado: «Estamos procediendo a revisar todas las redes de saneamiento. Hasta ahora todas las que hemos llevado a cabo no apuntan a ningún indicio de que se hayan producido en ellas. Estamos haciendo comprobaciones; seguimos trabajando. En la playa de Las Alcaravaneras hay distintos servicios, entre ellos los de las instalaciones deportivas que hay en la zona. La respuesta de Emalsa es que no hay ningún punto de fuga ni nada que nos lleve a pensar que provenien de allí. Seguiremos buscando hasta dar con ello», indicó la alcaldesa este jueves.

Lo que sí gana peso es la idea de que el origen de esta bacteria fecal, que en algunos casos se manifiesta en unos parámetros bajos pero que obligan a la cautela, provienen de orígenes diferentes a las redes municipales. «Siempre que pasa esto nos volcamos para intentar dar con el origen y ponerles un punto final. Piensen que las aguas tienen mediciones periódicas que no solo se hacen desde la Concejalía de Ciudad de Mar, también se realizan desde salud pública. Esta semana se realizaron y ninguna de los parámetros dio un resultado anormal. Hay que ver si es algún vertido puntual, incluso que no provenga desde ninguna de las redes municipales. Si no que tengan otras causas», comentó.