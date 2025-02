El Ayuntamiento tramita un modificado para el proyecto que ha denunciado en la Fiscalía

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La construcción del edificio de 74 viviendas en Tamaraceite Sur en la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha detectado supuestas irregularidades que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía solo se encuentra ejecutado al 31%.

Los pisos que se destinarán al alquiler asequible se tenían que haber terminado en diciembre de 2024, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concedió una prórroga de diez meses, de modo que ahora tienen de plazo hasta octubre de 2025. En diez meses, por tanto, se deberá concluir el 69% restante, un ritmo poco realista si se tiene en cuenta que todavía debe aprobarse un modificado de obra.

En el último pleno, el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, en una comparecencia ofrecida a petición del concejal del PP Gustavo Sánchez, informó de que en estos momentos se está realizando un modificado que contempla algunos preceptos indicados por el Instituto Canario de la Vivienda, como la redistribución de trasteros y de algunas viviendas, así como el aumento de tamaño de algunas ventanas. El responsable del área municipal de Vivienda ya apuntó en aquel momento que entre los elementos que habría que incluir en el modificado estaba el recálculo de la cimentación y la estructura.

Precisamente, la presunta realización de cambios en el proyecto, relacionados con la estructura y su cimentación, sin la aprobación previa de un modificado es lo que la Sociedad Municipal, de Gestión Urbanística (Geursa) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, ya que esta actuación podría ser constitutiva de un delito de índole penal.

La obra está siendo realizada por la empresa Construplan, si bien las supuestas irregularidades que han sido trasladadas al Ministerio Fiscal engloban a cuatro empleados públicos del área de Edificación de Geursa, un responsable y tres subordinados.

Construplan es una empresa que ha conseguido algunos de los principales contratos de los proyectos de vivienda que ha adjudicado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos tiempos: las 148 casas sobre el parque de Las Rehoyas (12,9 millones), las 131 de Tamaraceite (22,1 millones), las 74 de Tamaraceite Sur (8,5 millones) y las 152 de Doctor Chiscano (14 millones de euros).

Aunque los hechos denunciados por Geursa no tienen que ver con el caso Valka, donde se investiga la existencia de una presunta trama corrupta en el área de Obra Civil de Geursa, algunas fuentes consultadas entienden que hay similitudes entre los dos casos por cuanto que se puede haber aprobado, presuntamente, certificaciones de obras que no se corresponden con el proyecto original.

En todo caso, en la investigación del caso Valka, que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, existen denuncias de trabajadores de supuestas presiones para aprobar modificados de obra sin necesidad, algo que no se ha producido en este segundo caso, al menos con la información que ha trascendido hasta ahora.

El concejal Sánchez mostró, en el transcurso del pleno de enero, su «frustración» por el hecho de que los problemas en la construcción de viviendas sea un elemento común en todos los proyectos. «Entiendo que no siempre es responsabilidad del Ayuntamiento, pero la gestión se puede mejorar», expuso el edil.

Su partido, el PP, anunció ayer que «reforzará» e informó de que ha dirigido un escrito a Mauricio Roque en el que se solicita «información detallada de todos los modificados de obra en las promociones de vivienda pública desde 2023, en las que se han invertido más de 62 millones de euros.

Desde Coalición Canaria, su portavoz, David Suárez, considera que la sucesión de denuncias en Geursa no es normal. «El caso Valka encendió todas las luces de alarma y que esto ahora salte de esta manera no hace sino confirmar que las cosas no se han hecho bien», expuso el edil nacionalista, «es necesario que el concejal de Urbanismo encargue un estudio que certifique que tanto la cimentación como la estructura son seguras y no representa ningún riesgo para los futuros adjudicatarios de estas casas». Y se pregunta si esta situación podría haberse repetido en otras obras que Geursa realiza en otros puntos de la ciudad.