El Ayuntamiento impulsa la rehabilitación de 788 nuevas viviendas de la Vega de San José

Un total de 788 viviendas serán rehabilitadas en los próximos meses en el barrio de la Vega de San José. Para ello, el área de Urbanismo ha diseñado una agenda de actuación en tres fases diferentes que se irán sucediendo a lo largo del año y que c omenzará con una primera actuación que alcanza a 192 pisos que están en el Pasaje de los Canales, entre las calles Palma de Mallorca y Córdoba. Según los cálculos que maneja el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, la adjudicación de esta obra se hará entre esta semana y la siguiente. «Y los trabajos podrían comenzar en abril», detalló. La licitación de este proyecto contaba con un presupuesto cercano a los 283.000 euros.

Se rehabilitarán fachadas y cubiertas y también se impermeabilizará y sustituirán bajantes en los bloques. Esto requerirá alrededor de cinco meses de obras, con lo que antes de final de año deberían estar terminadas.

El edil explicó también que habrá mejoras de accesibilidad, cambios de acera y sustitución de las lamas de aluminio que fueron colocadas en las solanas de muchos bloques de las 788 viviendas, que son las que se incluyen en la tercera y cuarta fase de la Vega de San José.

LOS DATOS Esfuerzo En el periodo desde 2015 hasta 2021, se destinaron 70 millones para la construcción de 679 viviendas, la rehabilitación de 3.000 hogares y la gestión de más de 5.000 ayudas al alquiler de vivienda.

Acciones El plan de vivienda contempla casi 300 pisos ya construidos en Tamaraceite y 3.000 hogares rehabilitados en Escaleritas, El Lasso y Tres Palmas. A ello se suma el plan de Las Rehoyas, que beneficia a 2.500 familias, la rehabilitación del grupo del Carmen, en La Isleta, y el arreglo de 9.300 viviendas más en nueve barrios.

A lo largo de este mes, también se sacará a licitación la actuación rehabilitadora que engloba un total de 276 nuevas viviendas de la calle Palma de Mallorca. En este caso, se actuará en tres lotes de 92 pisos. En este caso se ha previsto una inversión cercana a los 1,4 millones de euros.

Y luego quedarían otras 320 casas para las que la Junta de Gobierno de la Ciudad acaba de firmar el acta de aceptación de una subvención de casi 2,3 millones de euros. En este caso, los bloques que se entran dentro del proceso de renovación integral y reforma son los que están en las plazas de Upsala, Tegoyo, Landós, Visvique, Bagacena y Puntallana, así como cinco portales de la calle Córdoba.

En esta última tanda, se espera que las obras puedan estar adjudicadas entre junio y julio, de modo que los obreros empiecen a trabajar en torno al mes de septiembre del presente año.

En total, se calcula que se efectuará una inversión cercana a los cuatro millones de euros en las fases tercera y cuarta del proceso de renovación integral del barrio de la Vega de San José.

Lo realizado

Esta actuación se suma a los trabajos de reforma realizados previamente en la zona en 45 bloques formados por 892 hogares con una inversión de 3,8 millones de euros.

La iniciativa urbanística municipal está financiada con cargo al Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la Rehabilitación edificatoria y la Regeneración y Renovación urbanas.

La primera fase de esta actuación de rehabilitación en el barrio del Cono Sur capitalino incluyó la instalación de ascensores en seis bloques de viviendas que carecían de esta instalación para facilitar la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de buena parte de los residentes, que cuentan con edades avanzadas.

Sin embargo, en estos momentos esta opción no se contempla en los edificios que forman parte de estas fases. El concejal de Urbanismo explicó que en estos bloques «el hueco de escalera no cumple con las medidas que debía tener». Doreste confesó que «se le está dando vueltas a este asunto pero resulta complicado porque sobre plano, el ascensor cabe pero en la realidad no, ya que se hizo un hueco más pequeño que el que está proyectado».

El número total de viviendas reformadas con esta nueva intervención se elevaría a 1.680 en la Vega de San José.