El Ayuntamiento ha gastado ya el 44% de su presupuesto en ayudas de alquiler

La capital ha empleado ya casi el 44% de su presupuesto (1,5 millones de euros) en ayudas de alquiler para el presente año. Con todas las peticiones recibidas en enero -en estos momentos se empieza a analizar las peticiones registradas durante el mes de febrero-, se han concedido prestaciones por valor 665.068 euros, según los datos aportados este martes por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, en una comparecencia solicitada por el Partido Popular.

En total, hasta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han llegado un total de 1.442 peticiones para afrontar el pago de los alquileres de los vecinos. De ese total, 640 son válidas. Y de ellas, 348 han sido aceptadas, lo que implica una ayuda media de alrededor de 1.900 euros.

Con carácter general, cualquier persona empadronada en el municipio con más de dos años de antigüedad y que ocupen una vivienda alquilada, con contrato a su nombre, podrá solicitar esta prestación económica.

El límite de 440 euros

La cuantía máxima mensual de la subvención para el pago de recibos de alquiler no excederá del 80% de la renta mensual, ni de un máximo de 440 euros. En casos excepcionales, se permitirá el pago del 100% de la renta con un límite de 500 euros al mes.

Las prestaciones cubren un periodo de seis meses que pueden ser renovados hasta cubrir dos años, o tres en el caso de perentoria necesidad. Pasado este tiempo, el beneficiario no podrá solicitar otra ayuda en los dos años siguientes.

Todas las peticiones deben realizarse entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Fuera de ese plazo, solo se atenderán casos excepcionales, como los que ocurren cuando se es víctima de un desahucio. En esta situación se encuentran 32 peticiones este año.

Las denegadas y sus razones

En cuanto a las 292 denegadas, la casuística es muy variada: 40 peticiones fueron de personas que no estaban empadronadas en Las Palmas de Gran Canaria; otras 78 no presentaron la documentación; 17 no tenían contratos de alquiler; 90 superaron el plazo permitido de dos años de ayuda; 13 renunciaron a ella; 14 afrontaban mensualidades superiores al tope establecido; 36 tenían ingresos más altos que lo fijado en lo norma; uno fue por fallecimiento; otro quería alquilarse a sí mismo; y dos eran okupas.

El concejal de Urbanismo aclaró que en los casos en los que los técnicos deniegan la prestación por falta de documentación, el interesado es requerido hasta en tres ocasiones para que subsane este defecto formal.

En los últimos seis años (entre 2015 y 2021), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido un total de 5.640 ayudas a familias. En ese tiempo también se tramitaron económicas con carácter excepcional para el pago del alquiler a 483 familias con órdenes de ejecución de desahucios.

Cómo contactar para pedir la ayuda

Para la solicitud de cita previa los ciudadanos interesados deben llamar al teléfono 010 o pueden contactar con la Concejalía de Urbanismo y Vivienda a través del 928 448 405.

Doreste dijo que «es básico garantizar el derecho constitucional de las familias a una vivienda digna».