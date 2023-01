El Ayuntamiento tiene facturas pendientes de pago por valor de 117 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acumula, al cierre del año 2022, una deuda de 117 millones de euros en concepto de facturas registradas y en diferentes puntos de tramitación del pago, según explicó este miércoles el coordinador general de Hacienda y Economía, Antonio Ramón Balmaseda, quien aclaró que esa cuantía no implica que no se estén tramitando.

Hay que tener en cuenta que los centros gestores municipales tienen hasta el 16 de enero para remitir la documentación al área de Hacienda y Economía con el fin de que se pueda dictar el abono de las facturas.

Delos 117 millones de euros, un total de 56,79 millones de euros se encuentra en la denominada cuenta 413, esto es, todas aquellas facturas que están pendientes de aplicar al presupuesto y, por tanto, no pueden pagarse sino tras un largo procedimiento administrativo. Estas operaciones alcanzaban en marzo un montante de 84 millones de euros y, en mayo, ya estaba por 73 millones de euros. «Se ha hecho un esfuerzo notable para agilizar el pago de esas operaciones», destacó Balmaseda.

Sin embargo, desde el PP, el concejal Víctor Moreno entiende que lo que ha habido es una falta de gestión en materia económica. «La gran cantidad de contratos vencidos, algunos de los cuales llevan en situación de nulidad más de cuatro años, provoca que la cuenta 413, a donde van a parar las facturas que no tienen soporte presupuestario por carecer de un contrato en vigor, sea un saco sin fondo, con lo que implica eso para miles de autónomos y pequeñas empresas», criticó, «sabemos que la falta de personal provoca el colapso, pero es un mala gestión la que no refuerza los servicios de contratación y economía, que son un auténtico cuello de botella. Han desperdiciado la oportunidad de sacar adelante proyectos y han condenado a la ciudad a una situación caótica por no actuar con la diligente eficiencia y gestión, dotando de personal oportuno al servicio para sacar adelante los proyectos».

Balmaseda defendió el esfuerzo que se ha hecho en Contratación. «No es un cuello de botella, ha sacado muchos contratos y ha evitado que entren en nulidad muchos otros», expuso. El año pasado Contratación solo devolvió 15 expedientes porque entraron tarde y ya no daba tiempo a tramitarlos dentro de los plazos que marca la legislación. «Se ha hecho un esfuerzo importante por sacar el mayor número de contratos, evitar que otros entraran en nulidad y diligenciar aquellos que estaban en nulidad para evitar que se sigan manteniendo esa situación», indicó.

Pero Moreno cree que el gobierno municipal no ha sabido reforzar el servicio de Contratación. Por eso, y aprovechando la eliminación del techo de gasto para las corporaciones, se ha podido pagar 96 millones de euros a proveedores de bienes y servicios, sentencias e intereses de demora generados por el retraso en el abono de lo adeudado. «Y estamos hablando de servicios prestados entre 2019 y 2021, con muchos contratos en situación de nulidad desde hace años».

«Tenemos un gobierno municipal que presume de buena gestión y al que le encanta celebrar fiestas, como los 4,2 millones del carnaval más caro de la historia, pero hay muchas facturas metidas en los cajones, con lo que eso significa para familias y empresas», prosiguió el edil.

En este sentido, calificó de « inaudito» que se deban más de 18 millones a la empresa que se encarga del mantenimiento de vías y aceras y los semáforos. «Este grupo ha normalizado no solo que tengamos la ciudad sucia, sino que las aceras rotas y las calzadas sin asfaltar se haya convertido en algo habitual en el paisaje de Las Palmas de Gran Canaria», denunció.

También enumeró otros contratos vencidos, como el de mantenimiento de ascensores y fuentes, suministro de medicamentos y productos de alimentación o limpieza para los centros de personas sin hogar, o de suministro de equipos respiratorios o material fungible para los bomberos.

Balmaseda detalló que el servicio que más deuda tiene acumulada es del Limpieza, con 39,63 millones de euros, lo que supone casi un tercio del total de las facturas que están pendientes de pago en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

« La ciudad está más sucia que nunca. Me pregunto si tendrá que ver con los 39 millones de euros que se adeuda», se preguntó Víctor Moreno.