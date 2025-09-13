«Lo que no se ve también contamina»: recogida de plásticos en Las Alcaravaneras

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:48 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Jornada de limpieza integral en la playa de Las Alcaravaneras. Se trata de un evento ambiental promovido por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en colaboración con el proyecto Litore, con el fin de recoger residuos de cualquier tipo bajo la Bahía de Las Palmas dfe Gran Canaria. La actividad, enmarcada en el Día Internacional de Limpieza de Playas y Ríos, que se celebra oficialmente el próximo sábado 20, congregó a voluntarios de todas las edades con un objetivo claro: «fomentar la concienciación ciudadana sobre la importancia de mantener los espacios costeros libres de residuos». Del fondo del mar sacaron una valla del Ayuntamiento capitalino.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, destacó que la acción se adelantó unos días debido a razones logísticas, ya que el 15 de septiembre se abre el fondeo de la playa, lo que habría complicado la intervención. «Queremos dar un paso más en concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener nuestras playas y nuestras aguas limpias», declaró la presidenta.

La jornada incluyó labores de recogida de residuos en la lámina de agua gracias a la participación de voluntarios equipados con gafas y tubo, en una modalidad de snorkel accesible para todos los públicos. «Queremos visibilizar también lo que hay debajo del agua, esa parte que muchas veces no se ve pero que sufre igualmente el impacto de la contaminación», apuntó Beatriz Calzada.

El proyecto Litore, con el que la Autoridad Portuaria ha colaborado en esta iniciativa, ha sido reconocido por su compromiso con la protección del entorno marino en Canarias. En esta ocasión, se espera que el plástico vuelva a ser el residuo más abundante en estas aguas. «Todavía no somos plenamente conscientes del impacto del plástico tanto en la arena como en el mar», lamentó la presidenta.

Además, los residuos recogidos serán gestionados por una empresa especializada en reciclaje plástico que colabora habitualmente con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «El año pasado incluso diseñaron una réplica de la grúa Titán símbolo del puerto hecha completamente con plástico reciclado del mar», recordó Calzada, en referencia a los Premios Puertos Las Palmas.

Durante su intervención, Calzada también fue consultada sobre la situación del taller de megayates que opera en el entorno portuario sin licencia municipal. La presidenta explicó que se trata de «una concesión otorgada en 2020 bajo el régimen habitual de riesgo y ventura», y que la responsabilidad de otorgar licencias recae en el consistorio capitalino.

«La Autoridad Portuaria no interviene en estos procedimientos», aseguró, aunque mostró su confianza en que la empresa implicada resuelva «cuanto antes la situación con el Ayuntamiento. Nosotros queremos que todas las concesiones cumplan con la legalidad. Esperamos que se solucione pronto».

Por su parte, Jorge Álvarez, representante del proyecto Litore, destacó la importancia de esta iniciativa, que cuenta además con el patrocinio del equipo de barquillo de vela latina. «Nos hemos sumado a esta limpieza en la playa con el objetivo de recoger el mayor número posible de residuos, especialmente plásticos y colillas, que son algunos de los contaminantes más habituales», afirmó.