Arrancan las nuevas rutas de 'Patrimonio vivo' en Las Palmas de Gran Canaria: cuándo y cómo inscribirse

Desde comienzos de octubre, Las Palmas de Gran Canaria reactivará el programa 'Patrimonio Vivo' con tres rutas guiadas que explorarán aspectos esenciales del patrimonio urbano e intelectual de la ciudad. La primera de ellas, bajo el título «La ciudad colombina», recorrerá escenarios emblemáticos vinculados con Cristóbal Colón. La segunda abordará la obra y presencia del escritor canario Alonso Quesada y la tercera enfocará el conjunto de plazas y plazoletas del entorno portuario. Estas visitas serán coordinadas por el cronista municipal Juan José Laforet y especialistas del patrimonio.

La programación se extiende hasta el 3 de diciembre y cada recorrido se celebrará a las 17:00 horas, con aforo limitado y mecanismo de inscripción previa. La apertura del período de registro y los detalles relativos al proceso de participación estarán disponibles en la web lpacultura.com.

«La ciudad colombina»

La ruta inaugural, bajo el título «La ciudad colombina», se llevará a cabo el 15 de octubre, partiendo desde la Alameda de Colón. Su propósito es revelar cómo en 1892, en la conmemoración del IV Centenario del viaje de Colón, se modeló un imaginario patrimonial para Las Palmas. Se abordarán los personajes institucionales que promovieron homenajes, los monumentos vinculados, así como el rol de la Casa de Colón en la ciudad como sitio material de memoria colombina.

El periodo de inscripción se abrirá el miércoles 8 de octubre y se podrá realizar en la página de lpacultura.com.

«Los caminos dispersos»

La segunda visita guiada está programada para el 5 de noviembre, con el título «Los caminos dispersos», y se centra en la figura de Alonso Quesada (poeta, narrador, dramaturgo y periodista). El itinerario abarca distintos puntos del centro histórico de la ciudad: plaza de Santa Ana, plazoleta de Los Álamos, plazoleta Diego Mesa de León, plazuela de Las Ranas, calle San Pedro y calle Mayor de Triana. En este recorrido se intentará vincular la biografía y producción literaria del autor con el entorno urbano que conoció y retrató.

«Las plazas y plazoletas del Puerto»

La última de las rutas será «Las plazas y plazoletas del Puerto», prevista para el 3 de diciembre. En este recorrido se visitarán espacios como la calle Dr. Antonio Jorge Aguiar, la plaza de Manuel Becerra, los Jardines del Castillo de La Luz, la plaza de la iglesia de La Luz y la plazoleta de Saulo Torón. El propósito es mostrar cómo estos espacios cotidianos del ámbito portuario han sido escenario de acontecimientos históricos y de transformaciones urbanísticas que han imprimido carácter a esa zona de la capital.

Cómo realizar la inscripción en las actividades de 'Patrimonio vivo'

Para solicitar participación en las rutas de Alonso Quesada y del Puerto se debe esperar a que la fecha de inscripción sea publicada en lpacultura.com. En cuanto al mecanismo concreto, las personas interesadas deberán cumplir con los pasos de registro en línea: acceder al portal, rellenar los datos requeridos y asegurar su plaza antes de que se complete el cupo.

La difusión de las fechas y plazos, así como la habilitación de los formularios de inscripción, se hará de forma progresiva en la plataforma lpacultura.com, sitio al que se debe acudir para consultar cuándo se abren las inscripciones para las rutas de noviembre y diciembre. Las personas interesadas deben estar atentos a la publicación de esos plazos, pues la participación depende estrictamente de la reserva anticipada.