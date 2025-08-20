Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista de la ciudad desde el risco de San Nicolás. Juan Carlos Alonso

Rincones hitos de la ciudad

«Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un mapa mucho más amplio de tesoros patrimoniales de lo que, la mayoría de las ocasiones, aprecia su propio vecindario»

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:41

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un mapa mucho más amplio de tesoros patrimoniales de lo que, la mayoría de las ocasiones, aprecia su ... propio vecindario. Un caudal patrimonial que va mucho más allá de los grandes monumentos de todos los tiempos, y que puede hallarse en los más inesperados rincones, en pequeños detalles que son muy elocuentes del origen y el devenir de buena parte de la historia de la ciudad. Un patrimonio material, pero también inmaterial, que habla de acontecimientos y de personajes que contribuyeron a trazar la historia y la fisionomía de esta urbe atlántica y cosmopolita, donde su identidad, su talante, se rehace una y otra vez a través de los siglos, pues se trata de una ciudad, de una comunidad humana, en constante evolución, lo que, quizá, sea una de sus grandes fortalezas.

