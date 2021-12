San Antonio reclama mejoras en sus calles y en el servicio de Guaguas

Las rodillas de Raimunda Isabel Díaz ya no aguantan más. Se ha caído tres veces a la puerta de su casa porque el asfaltado está en tan mal estado que lo difícil es no plantar un pie en un agujero. Su vivienda, frente a la calle Gloria, forma parte del grupo de bloques que hace años era del Ejército y que luego fue comprado por sus ocupantes. Y la entrada se considera privada. « Asfaltaron las calles pero este tramo no», explicaba Raimunda al alcalde, Augusto Hidalgo, y los concejales de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, y de Ciudad Alta, Josué Íñiguez, que este martes visitaron el barrio de San Antonio para conocer de primera mano las peticiones de los vecinos.

Una de las actuaciones prioritarias que demandan los residentes es la de la mejora del servicio de Guaguas Municipales. Aseguran que la línea no baja por la calle Rafael Mesa y López y que cuando vienen del de la zona Puerto se tienen que bajar al final de la calle Pancho Guerra o en la parte superior del barrio de Schamann, y luego cubrir todo el trayecto andando.

Arriba, Raimunda muestra la calle que quiere que asfalten. En las otras imágenes, el alcalde y los concejales dialogan con los vecinos de San Antonio. / C7

El concejal del distrito les explicó que se está estudiando un cambio de recorrido con la empresa de transporte pero que la propuesta que había sobre la mesa suponía la eliminación de un gran número de aparcamientos. Sin embargo, los vecinos propusieron que se cambiara de sentido la calle Alceste, de modo que la guagua pueda bajar por Rafael Mesa y López.

El alcalde dijo que se estudiaría y también anunció que se va a rodonalizar gran parte del barrio. «Eso requiera la pérdida de parquin y esto requiere un debate con los vecinos», expuso, «hay que llegar a un acuerdo calle con calle».

Asimismo, se han abordado otras mejoras que se están llevando a cabo en la zona, como la remodelación del entorno de la Plaza García Escámez y la creación de nuevas zonas verdes.