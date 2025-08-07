Anticorrupción investiga la Sociedad de Promoción: los contratos envueltos en sombras La última documentación recibida de manos del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se detalla que tres empresas del mismo administrador han recibido de forma reiterada contratos menores

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, en un encuentro en la sede de CANARIAS7.

El último escrito de ampliación de denuncia que ha llegado a la Fiscalía de Anticorrupción de manos del PP pone el foco en una treintena de contratos concentrados en empresas vinculadas entre sí. A continuación se detalla los contratos y las empresas.

Azur Pro24 SL

-7/05/2025: Celebración de la primavera en el barrio de Las Coloradas (15.418,7€).

-12/05/2025: Organización, coordinación y realización del evento Muévete Conmigo Sin barreras en el Parque Tamaraceite Sur (5.337€).

-22/05/2025: Clausura del 50 aniversario del barrio Tres Palmas, con actuación en exclusividad de los grupos Aseres, Leyenda Joven y Pepe Benavente (15.943€).

-4/06/2025: Música y cultura en San Antonio el Polvorín del 7 al 15 de junio (10.160€)

-12/05/2025: 11/06/2025: Organización, producción y coordinación del evento arte y color en movimiento en Santa Catalina (15.739€)

Horus Pro21 SLU

-8/11/2024: Producción del evento Samain, celebración de la tradición gallega (16.001,85€).

-8/11/2024: Producción del programa de eventos 'The Culture Show' (14.9531€).

-8/11/2024: Producción, organización y ejecución contrato en exclusividad del espectáculo 'Llegará la navidad a la ciudad) (9.376€).

-13/11/2024: Bailando con nuestros mayores en Tamaraceite (16.044€).

-13/11/2024: Adquisición de placas para obsequiar a mayores en varias modalidades en los servicios sociales (2.734€).

-13/12/2024: Producción, coordinación y ejecución en exclusiva del musical '¿Y si este año no hay navidad) (9.941,02€).

-27/03/2025: Interpretación de música de liturgia el día 30 de marzo en la parroquia de San Pablo (1.070€).

-10/04/2025: Gastos de cachés y producción de tres agrupaciones musicales los días 13 y 15 de abril (5.237€).

-3/06/2025: Festival de jazz conmemorativo día mundial del jazz (15.943€).

-23/06/2025: Organización y ejecución de diferentes actos en La Casa de La Cultura de Tamaraceite (4.654€).

-4/07/2025: Organización, producción y coordinación de A ritmo de barrio en Los Giles (6.257€).

Exyum Pro21 SLU

-16/08/2023: Elaboración y ejecución de la semana lúdica de La Isleta (4.508€).

-8/11/2023: Servicios de organización del programa de actividades 'El Risco participa' del distrito centro (15.301€).

-10/11/2023: Realización de diferentes actos para recuperar las plazas del distrito (9.145€).

-27/11/2023: Realización, producción y ejecución del programa de actividades de dinamización cultural distrito Tamareceite, San Lorenzo y Tenoya (13.375€).

-27/02/2024: Homenaje al movimiento vecinal de La Isleta (12.764,45€).

-24/05/2024: Organización del festival de música coreana 'Kpop Party' (7.308,1€).

-11/6/2024: Festival Holi en la Plaza de Canarias el 30 de junio (7.308,1€).

-19/06/2024: Concierto 'Ciudad Orgullosa' con motivo del día internacional del Orgullo LGTBIQ 2024 (9.255,5€).

-7/08/2024: Producción, coordinación y ejecución evento 17M contra la LGTBI-Fobia en Parque Tamaraceite Sur (14.883,7€).

-17/01/2025: Actividad cultural Tamareceite en Marcha en la plaza de Tamareceite y Aledaños, del 16 al 26 de enero de 2025 (10.646,50€).

-7/02/2025: Producción del espectáculo 'Baile de la peluca y el complemento' (15.322,4€).

-29/04/2025: Organización, producción y coordinación de los actos para la coronación canónica de la Virgen del Carmen (16.018,11€).

-4/07/2025: Organización, producción y coordinación de 'Entre todas y todos' en Tamaraceite (749€).