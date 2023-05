Airam Martel, contable de Burmen: «Me pasaba todo el día con el extintor en la mano»

El responsable de contabilidad de la empresa Burmen, Airam del Pino Martel, ha negado que su papel en la empresa fuese el de un ejecutivo que tomara decisiones y ha afirmado que seguía órdenes de la familia Burman Mentado y del director financiero, Juan Alberto González.

Su función, ha dicho, era más bien la de «pasarse el día en la nave con el extintor en la mano« para salvar la contabilidad de la compañía.

Así lo ha expresado este jueves Martel durante su declaración en el segundo y último día del juicio contra los creadores de las marcas Lenita y XTG, Lenita Burman y Luis Mentado, y contra su hija Nicole, de la marca Maldito Sweet, por un presunto fraude a la Seguridad Social de 580.994 euros y un posible delito de alzamiento de bienes, si bien de este último cargo el Ministerio Fiscal se ha retractado en la sesión de hoy en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo emitida el pasado marzo.

A Airam del Pino Martel la acusación particular que ejerce la Tesorería de la Seguridad Social le imputa delitos contra este ente y de insolvencia punible y le otorga un papel clave en la dirección del entramado empresarial, hechos que la Fiscalía no aprecia.

La acusación particular sostiene que del Pino Martel era directivo de la empresa y responsable porque, además de ejercer como apoderado mancomunado, envió un correo electrónico ordenando el trasvase de empleados de Burmen, la compañía que dirigían Lenita Burman y Luis Mentado, a la empresa que asumió las deudas, Beach Concept, propiedad de su hija Nicole.

Sobre ese trasvase, Martel ha aseverado que es una decisión fruto de una reunión física y que no es él quien lo ordenó «motu proprio» por correo electrónico porque «no llevaba más de tres meses en la empresa» y una decisión de ese calibre correspondía al resto de acusados.

Beach Concept

En cuanto a los motivos de creación de Beach Concept, que absorbió las deudas de Burmen y su cartera de clientes, y que la Fiscalía achaca a una voluntad de la familia de seguir eludiendo pagos a la Seguridad Social y a proveedores, Martel ha afirmado que se debe tanto a la llegada de Nicole Mentado a Canarias tras finalizar sus estudios como a los problemas de Burmen con la producción.

«El proveedor que fabricaba para Lenita y XTG en China generó una deuda muy importante que no se pudo asumir y las marcas no tenían garantía de que se pudiese suministrar la mercancía«, ha relatado el contable, que apuntó que la decisión de empezar a producir en Canarias respondió a la necesidad de la compañía de continuar con la venta y generar ingresos.

Preguntado por su papel en la empresa, en la que afirma que cobraba poco más de 1.500 euros al mes en nómina, ha señalado que en un principio fue contratado en Burmen para poner al día la contabilidad.

«Cambiaron de programa de gestión y llegaron a diciembre con la contabilidad de mayo, sin ni siquiera un balance. Dinero no hubo nunca, cuando yo entré ya tenían serias dificultades. Todas las medidas llegaron tarde«, ha expresado Airam del Pino Martel.

También ha admitido que en la nave donde se situaban las empresas no había distinción entre ellas y que es posible que se utilizaran máquinas que pertenecían a una empresa para fabricar productos de otra porque «esas máquinas eran de la familia y no estaban perfectamente identificadas e inventariadas».

Un pago por la cartera de clientes

Sobre si Luis Mentado y Lenita Burman participaban en la nueva empresa, Martel ha señalado que seguían teniendo sus despachos en la nave y que hacían diseños para su hija, a la par que ha dicho desconocer si Beach Concept pagaba por esos diseños y ha aseverado que por lo que sí hubo un pago fue por la cartera de clientes que se «compensó descontando facturas que debían» por valor de 150.000 euros.

Martel ha concluido tras apuntar que Burmen llegó a 2012 sin prever el descenso de ventas y planificando solo escenarios de crecimiento, por lo que carecían de mecanismos de defensa.

Por su parte, Nicole Mentado ha defendido que sus padres no tenían relación con Beach Concept salvo el diseño puntual de algunas prendas y los «consejos» que, como familiares, podían darle.

Preguntada por cómo consiguió poner en marcha una empresa con su edad, ha afirmado que lo hizo con ahorros y 6.000 euros de un premio a emprendedores, y aprovechando la maquinaria y experiencia de la fábrica de uniformes que pertenecía a su abuelo, y ha defendido que «nunca» se surtió «mayoritariamente» de la maquinaria o capital de producción de Burmen.

También ha defendido que era Airam del Pino Martel el que tomaba las decisiones contables y ha explicado que si se decidió contratar a los trabajadores de Burmen, respetando su antigüedad, era porque no quería tener que «empezar de cero» con nuevos empleados.

«Lo más fácil y coherente era coger a gente que tuviese ya la formación», ha dicho Nicole Mentado, que ha insistido en que era ella la que diseñaba los productos y escaparates de las marcas de Beach Concept salvo los diseños de XTG y Lenita, que los seguían haciendo sus padres, aunque ella los fabricaba y confeccionaba.

También ha defendido que siempre pagó las cuotas a la Seguridad Social «hasta que me derivaron la deuda de mis padres, que me quedé calva».

Sobre el impago de las cuotas, Mentado ha insistido en que la deuda era muy grande para una empresa tan pequeña y ha dicho que «se quedó pelada» y sin manera de afrontar el pago.

Multa de 2,32 millones

Durante las conclusiones finales, la Fiscalía ha mantenido para cada uno de los procesados la multa de 2,32 millones de euros mientras que las defensas han pedido, además de la absolución, que se tenga en cuenta el atenuante de dilación indebida.

Para el Ministerio Fiscal durante el juicio ha quedado «sobradamente acreditado» el delito contra la Seguridad Social y ha considerado que el «dolo» es observable al crearse una sucesión de empresas que, en su opinión, tenían como único objetivo «ocultar, distraer y apartar activos y rendimientos positivos de las posibilidades de cobro de la Seguridad Social».

«Este modelo defraudatorio es habitual. Una entidad que desarrolla una actividad comercial incurre en reiteradas deudas y en lugar de afrontar la realidad decide dar un salto mortal hacia adelante cerrando la una empresa y abriendo otra con los mismos medios y trabajadores, en el mismo local y únicamente con una persona jurídica distinta«, ha resumido.

Para el abogado defensor de Mentado y Burman, no pagar las cuotas a la Seguridad Social «no supone en ningún caso defraudar» y ha afirmado que los acusados tenían dados de alta a todos sus empleados, algo que, a su juicio, demuestra que no había voluntad de ocultar las cuotas o declararlas de manera torticera.

En esto coincide la defensa de Nicole Mentado, que ha subrayado que «impagar no es eludir» y que no se articularon «artimañas» para no pagar a la Seguridad Social.

La defensa de Martel se ha adherido al escrito de Fiscalía y ha insistido que su cliente nunca fue directivo de Burmen sino un empleado contable al cargo del director financiero.