El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza» La Fiscalía pide para el hombre una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:47

«Todo es completamente falso. La pequeña nos daba un poco de pena por su situación familiar e incluso era una mala influencia para mis hijas». Así fue la primera declaración que hizo ante la sala el hombre acusado presuntamente de un delito continuado de abuso sexual a una menor de edad –en el momento de los hechos– entre los años 2012 y 2015 en su domicilio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

El encausado afirmó en el juicio celebrado este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que también tenía «discrepancias» con su mujer por el tiempo que pasaba la niña en su vivienda. «Abusaba de nuestra confianza, yo no quería que viniera tanto a nuestro hogar», señala.

La víctima iba con ellos «cada 15 días», según los hechos que recoge la Fiscalía. El acusado es el marido de la prima de su padre. La pequeña pasaba mucho tiempo con ellos en aquella época por la buena relación que tenía con las hijas de él. Aunque el acusado, que responde a las siglas E.L.R.P., afirmó que no venía siempre cada 15 días y que incluso tenía «problemas familiares» con su padre y abuela. «A partir de 2014 o 2015 ya no venía con tanta asiduidad», comentó ante la Sala.

La víctima aportó a la causa capturas de una presunta solicitud de seguimiento en Instagram por parte del acusado en 2020. «No sé usar las redes sociales, no recuerdo haber seguido a la niña», señaló el encausado.

En la prueba testifical también comparecieron la mujer, las hijas, la suegra y una amiga de las hijas del acusado. Todas negaron los presuntos hechos y afirmaron en sus declaraciones que en el domicilio «no hay intimidad» y que «nunca» vieron esos presuntos abusos sexuales.

Por su parte, la joven, que puso la denuncia en 2020, afirmó en la causa que tardó tanto en realizarla porque realmente «no quería hacerlo» pero su madre le insistió en que lo hiciera. «Sentía que cuando me pasó con 11 años era como un juego, los recuerdos que tenía los pasé como a una carpeta y los olvidé», señaló.

Aunque la presunta afectada afirmó que hubo un episodio en 2020 que le hizo contarlo todo. «Fuimos a una pequeña fiesta en su casa y al día siguiente él me llevó a mi casa y me comentó de nuevo que estaba enamorado de mí y que me iba a llevar a hoteles». Según declaró, este episodio hizo que contara todo lo que había sucedido a una amiga, a su profesor de bachillerato y luego a su madre. «Sentía vergüenza por contarlo pero lo tenía que hacer», sentenció entre lágrimas.

Los presuntos hechos ocurrieron entre 2012 y 2015 y la denunciante explicó que le hacía «masajes y cosquillas» en sus partes. «También introdujo sus dedos en mis partes mientras dormíamos en el salón. Me pasaba siempre que iba», apostilló.

La víctima ha estado recibiendo ayuda psicológica desde entonces. Una de las psicólogas que le atendió durante más de 30 sesiones declaró mediante videollamada que «es normal» esa demora en denunciar. «Las personas tardan en hacerlo por miedo, vergüenza o sentimiento de culpabilidad. No llama la atención», dijo esta parte.

Del mismo modo, en la prueba pericial declararon por videollamada las psicólogas forenses que le realizaron pruebas a la víctimas. Una vez se ratificaron en sus informes señalaron que la joven «presentaba secuelas». «La sintomatología es compatible con el supuesto relato», añadió una de las perito. La Fiscalía desarrolló en su escrito de acusación que la víctima presenta sentimientos de inferioridad, baja autoestima, ira y hostilidad, conducta antisocial, ansiedad fóbica, así como dificultades en sus relaciones.

En este procedimiento, la Fiscalía, que elevó sus conclusiones a definitivas, interesa una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la libertad vigilada por ocho años y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, así como acudir a su domicilio, lugar de estudios o trabajo o cualquier lugar frecuentado por la misma. También pide esta parte el pago de 20.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por los daños. «La declaración de la víctima es coherente, lógica y veraz», argumentó la fiscal.

La acusación particular también elevó sus conclusiones a definitivas solamente cambiando la cantidad de indemnización. Esta parte pide el pago de 30.000 euros a la presunta afectada.

La defensa solicita la absolución de su representado al entender que hay «muchas contradicciones» en el testimonio de la víctima. «No hay pruebas suficientes», añadió el letrado que defiende al acusado.