A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti» La Fiscalía Provincial elevó un escrito de acusación contra el acusado en el que pide para él una pena de 12 años de prisión

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:13 Comenta Compartir

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará este martes a un hombre por haber presuntamente abusado sexualmente de la hija del primo de su mujer, que era menor de edad en el momento de los hechos, entre los años 2012 y 2015 en su domicilio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

La Fiscalía Provincial elevó un escrito de acusación contra el encausado –que responde a las siglas E.J.R.H.– en el que pide para él una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la libertad vigilada por ocho años y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, así como acudir a su domicilio, lugar de estudios o trabajo o cualquier lugar frecuentado por la misma. Asimismo no podrá comunicarse con ella durante 20 años.

También interesa a esta parte el pago de 20.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por los daños causados.

Los hechos

Según el escrito de la Fiscalía, la víctima era menor de edad en el momento de los hechos. Nació en el año 2001 y es la hija de un primo de la mujer del acusado, que solía quedarse algunos fin de semanas en la vivienda de este porque mantenía una estrecha relación con sus hijas.

El Ministerio Fiscal señala que se dirigió en numerosas ocasiones a ella con la excusa de «hacerle cosquillas». «Se llegó a duchar junto a ella, a darle masajes llegando a tocarle sus partes íntimas», añade en su escrito.

El Ministerio Público indica que llegó a decirle que estaba «enamorado de ella» y que su piel era «muy suave».

A consecuencia de estos hechos, la Fiscalía sostiene que la joven presenta sentimientos de inferioridad, baja autoestima, ira y hostilidad, conducta antisocial, ansiedad fóbica y pensamientos extravagantes, así como dificultades en sus relaciones sexuales.

Temas

Tribunales