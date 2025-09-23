«No más abusos»: Manifestación de apoyo a Laly Rodríguez en la Valentina

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Un centenar de personas se concentró este martes en la puerta de la Valentina, la vermutería de la calle Ferreras, escenario de un conflicto entre Laly Rodríguez, propietaria del local, y los dueños del resto del edificio, adquirido recientemente para la construcción de un hotel. «No más abusos, todos con Laly», fue la consigna de los manifestantes.

Esta historia se remonta tres meses atrás. El local de Laly Rodríguez, que pertenece a su familia hace cinco décadas, es la única parte del inmueble que no han logrado comprar los nuevos propietarios. Lo que denuncia Rodríguez es que pese a ello se ha producido un «allanamiento de morada» y le han roto las paredes de su propiedad, dejando dentro material de obra.

El pasado viernes, Rodríguez denunció que le habían colocado una chapa de hierro que impide el acceso a su propiedad y que esto no ha sido solucionado en sus llamadas a la Policía que le contesta que se trata de un tema civil.

Ante este escenario, este martes se ha producido esta manifestación que camina paralela a la batalla judicial que se produce en estos momentos por el uso del espacio que en los últimos años ha ocupado la vermutería, que se vio obligada a cerrar sus puertas hace tres meses.

Por su lado, desde Cientouno Group, la otra parte del conflicto, se ha emitido un comunicado con su versión de los hechos. «Reprobamos las reiteradas mentiras de la señora Rodríguez vertidas sobre la propiedad, que pueda ostentar fuera de sus 30,39 metros cuadrados, conforme su escritura, y pretenda que el hueco de la escalera que comunica la planta primera con el sótano, del edificio de CIENTOUNO GROUP, al que ha accedido perforando un muro de hormigón armado, sea de su propiedad o pueda destinarse legalmente a algo distinto que no sea el hueco de escalera», señalan.

A su vez, la empresa señala que desde la propiedad y los responsables de la Valentina «se está impidiendo por la fuerza la ejecución de trabajos legalmente autorizados, tomándose la justicia por su mano, al margen de la ley y de las resoluciones judiciales favorables a esta entidad», acusándoles de amenazas y acciones violentas.

