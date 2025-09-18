Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»

La propietaria del local que acoge la popular vermutería de la calle Ferreras denuncia que los compradores del resto del edificio destruyen el inmueble que ha pertenecido a su familia durante 50 años

David Ojeda Merino

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:21

Laly Rodríguez ha decidido levantar un fuerte en el local que acoge la Valentina, la popular vermutería de la calle Ferreras en Las Canteras. El motivo es el «destrozo» que los propietarios del resto edificio, donde se proyecta la construcción de un hotel, han realizado en su inmueble, que lleva cerrado al público tres meses. «Voy a defender mi propiedad», expresa desde la angustia.

Esta historia tiene una cronología, en palabras de Rodríguez, que se remonta a la adquisición de la totalidad del edificio exceptuando su local por unos empresarios que pretenden poner en marcha un hotel en el lugar. «Ellos dicen que un tramo de mi local les pertenece porque está debajo de su hueco de escalera. Me han roto la parte del baño y han tirado tabiques. Los llevé a la Justicia para detener las obras pero el juez dijo que ya habían hecho ese daño y no podían hacer más», cuenta.

Laly Rodríguez es la propietaria del local a pie de calle hace 30 años, pero la historia familiar remonta la propiedad mucho más atrás. «Primero fue de mis suegros, que lo compraron hace 50 años. Luego lo adquirí yo y tuve mi boutique abierta mucho tiempo hasta que la alquilé a los actuales inquilinos, a los que también les están arruinando la vida con esto», señala.

Allanamiento de morada

Mientras el asunto sigue en los tribunales el conflicto no solo sigue vivo sino que se ha hecho más complicado. «Este miércoles los inquilinos vinieron al local a buscar cosas y no solo vieron todo lo que habían roto. Es que los trabajadores de la obra estaban dentro, entraron por el hueco que habían hecho en el techo. Le dijeron a los inquilinos que eso era de ellos e iban a dejar allí todos los materiales de construcción con los que trabajan», expone.

«Para mí esto supone un allanamiento de morada», explica. «Llamé a la policía y vinieron la mañana de este jueves pero me dijeron que no podían hacer nada porque es un tema civil y tenía que ir a los juzgados. Y le dije que allí precisamente está este asunto, añade.

Laly Rodríguez se aferra a su escritura de propiedad. La lee una y otra vez buscando un error, algo en lo que no reparará que le quite la razón. Pero por más que lo mira no lo encuentra. Mientras resuelve el entuerto tiene miedo a dejar su local vacío. Allí hace guardia, salvo en los momentos que debe salir para atender una cita médica, acompañada por sus inquilinos y dueños de la Valentina. Sintiéndose amenazados y sin apoyo. Esperando que esta pesadilla se resuelva para luego tratar de cicatrizar sus heridas.

