Absuelven al piloto Benjamín Avella de un delito de estafa

La autoridad judicial entiende que no engañó ni dañó el patrimonio del denunciante en la compra de un coche de competición

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 6 de diciembre 2023, 19:46

El Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria absolvió al piloto de rallys Benjamín Avella y a un socio suyo que habían sido acusados por un delito continuado de estafa cometida –presuntamente– en la adquisición de un coche de competición. El denunciante, que era socio de los ahora absueltos en este negocio, alegó que no le habían devuelto el dinero invertido después de que no se ejecutara la compra del vehículo, pero la autoridad judicial entendió que no fue así, desestimando los motivos de acusación.

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, resuelve un litigio que comenzó en enero de 2016, cuando los dos acusados junto al denunciante «decidieron formar parte de un equipo denominado Avella Racing Team Innova para competir en rallys», sostiene el fallo. Para comprar un BMW de competición, el denunciante «con el conocimiento de los otros dos miembros del equipo», firmó un préstamo con el BBVA el 20 de marzo de 2016 por 18.000 euros y, posteriormente, suscribió otro el 23 de marzo del mismo año por 18.000 euros con Santander Consumer. Por último, volvió a pedir un préstamo de 18.000 euros con Caixabank el 23 de marzo. Esas cantidades fueron ingresadas en la cuenta de la entidad Innova Tarahales SL, propiedad del piloto Benjamín Avella. Finalmente no compraron el coche de competición, razón por la que el denunciante «se encargó, salvo una primera cuota que abonó Benjamín, de sufragar y abonar las cuotas devengadas con motivo únicamente del préstamo suscrito con la entidad Caixabank, no con las restantes». También consideró acreditado el magistrado Mariano López Molina que el 5 de abril de 2016, la parte denunciante autorizó documentalmente al otro acusado «a retirar la cantidad de 18.000 euros que habían sido ingresados en la cuenta de Innova con motivo del contrato de préstamo suscrito con Caixabank» y, ese mismo día, éste último firmó la entrega «que se le hace de esos 18.000». Ese mismo día, añade la sentencia, el denunciante firmó «dos autorizaciones más» al acusado para que recibiera la devolución de los 18.000 euros ingresados en la cuenta de Innova Tarahales derivados de la firma del préstamo con BBVA y los otros 18.000 euros del contrato de Santander Consumer. Los documentos firmados por el denunciante no fueron impugnados por la Fiscalía ni, en su momento, por la acusación particular, por lo que no se formuló «acusación alguna por falsedad en documento privado», añade el fallo. En síntesis, la autoridad judicial apreció que la actuación de los acusados fue «incompatible no solo con un supuesto daño patrimonial a un perjudicado», sino también «con la construcción y elaboración previa de un entramado discursivo y negocial tendente a engañar» al denunciante para «obtener un ilícito enriquecimiento por parte de Benjamín Avella».