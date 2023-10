2,85 millones de euros más para tapar el agujero de Promoción

El Ayuntamiento vuelve al rescate de la Sociedad de Promoción. En el pleno de este viernes se impulsará la inyección económica de 4,51 millones para que la entidad municipal que impulsa la actividad cultural de la ciudad pueda hacer frente a las pérdidas con que acabó el año 2022 (1,61 millones de euros), el sobrecoste de algunos eventos (1,04 millones de euros), el expediente de capitalidad cultural europea (200.000 euros) y gastos del carnaval para los que no se tenía consignación presupuestaria (1,66 millones).

De ellos, un total de 4,31 millones de euros se sustancian con remanente de tesorería, esto es, con el dinero que el Ayuntamiento tiene en el banco. Los otros 200.000 euros se detraen de varias partidas presupuestarias.

Los estatutos de la Sociedad de Promoción obligan al Ayuntamiento a enjugar sus pérdidas y devolver sus cuentas a una situación de balance. El agujero de la sociedad municipal se produjo por «la ampliación de actividades realizadas en el último bimestre de 2022 y que no dio tiempo de hacer la correspondiente modificación de crédito», según se explica en el expediente, donde se advierte de que en caso de no proceder con esta inyección de dinero se restaría liquidez al presupuesto del año actual, puesto que las obligaciones no atendidas en 2022 se han pagado con el dinero de 2023. Y eso repercutiría en el cálculo del periodo medio de pago del Ayuntamiento.

Desde Promoción se asegura que el 2022 fue un año récord de actividades para potenciar el sector cultural, tras la crisis postcovid. Así se hace referencia a que la sociedad realizó o colaboró en la organización de 474 eventos, «batiendo todos los récords que hasta ahora se conocen de programación y realización de eventos culturales». Calcula que de ello se beneficiaron un total de 875 empresas que pudieron «facturar y rehacer sus maltrechas economías a las que los años de la pandemia las habían arrastrado». Otros argumentos empleados para justificar el incremento de costes son el hecho de la imprevisibilidad que implica organizar muchos actos al aire libre, así como el impacto de la inflación, fijado en un 8,4%. «Pese a que un resultado negativo podría parecer un mal dato, podemos afirmar que no es así, sino que responde a que los tiempos de ejecución de los eventos son mucho más rápidos que los de la Administración en cuanto a la tramitación de expedientes de ampliación de créditos e ingresos por parte de esta sociedad», dice.

Los otros 1,04 millones de euros que se ingresarán en las cuentas de Promoción servirán para pagar el incremento de gastos que se produjo a lo largo del año pasado. En concreto, se trata de 271.256,79 euros extra para la banda sinfónica municipal por producciones y conciertos extraordinarios, cuyo nivel de gasto se elevó hasta 516.256,79 (+90%) ; 138.745 euros suplementarios para el festival de cine y su ciclo de ponencias, hasta dejar un coste final de 688.745 euros (+25%); otros 381.290,85 euros de más para las fiestas fundacionales, cuyo coste acabó en 1,18 millones de euros (+47,7%); y 245.924,17 euros adicionales para Temudas, que acabó en 645.924,17 euros (+61,5%).

En cuanto a la capitalidad cultural europea 2031, se trata de utilizar los 200.000 euros para redactar los pliegos del logo, del plan director del Fyffes y del espacio cultural del cine Guanarteme. Estas acciones no se pueden demorar a 2024, pese a lo cual no tenían crédito consignado.

Respecto a los gastos de carnaval, la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, criticó que se contratara casi medio millón de euros «sin atender los procedimientos de contratación establecidos en la ley». Lo dijo en relación a la instalación de los dos escenarios del carnaval de 2023 en El Rincón. «Que la Plataforma de Contratación del Estado no recoja estos expedientes nos preocupa, porque o bien se ha cometido una ilegalidad o bien se está incurriendo en una opacidad manifiesta por no publicarlo», indicó en nota de prensa.

Por su parte, el portavoz de CC, David Suárez, pidió a la alcaldesa una reflexión acerca de la deriva de Promoción. «No ponemos en cuestión que la capital merezca una vida cultural dinámica, lo que cuestionamos es que Promoción se haya convertido en un saco sin fondo, carente de planificación, que asume compromisos de pago sin fondos», dijo.