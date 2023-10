Casi 162 horas subidos a la Sítyneta

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Los primeros usuarios que se subieron a las patinetas públicas fueron una pareja de visitantes procedentes de Países Bajos. No les valió la distinción de ser los primeros. Reclamaron un premio por ello, pero su requerimiento no fue atendido. El honor del pionero no fue sino una señal de lo atractivo que resultan estos vehículos de movilidad personal para los turistas que vistan Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, a los trabajadores de la empresa municipal de aparcamientos de la ciudad (Sagulpa), que se encarga de la explotación del servicio, no les ha extrañado que en los primeros siete días de funcionamiento del servicio público de préstamo de patinetas ya se hayan subido a la Sítyneta turistas de seis países: Polonia, Reino Unido, Francia, los citados Países Bajos, Italia y Hungría.

La extensión de estos vehículos de movilidad personal por la mayoría de las ciudades europeas hace que, para muchos turistas, la patineta sea una opción conocida dentro del abanico de transportes que ofrece nuestra ciudad. Y ello hace que sea utilizada con frecuencia por los visitantes, muchos de ellos cruceristas que entran en la capital grancanaria a través del muelle de Santa Catalina. Sin embargo, el Ayuntamiento ha diseñado un sistema que quiere posicionar el patinete como un medio de transporte más en la oferta que tienen los ciudadanos. Junto a la guagua, la bicicleta e, incluso los desplazamientos a pie, Sítyneta está configurada como una alternativa al coche y un elemento más en favor de la descarbonización. Noticia relacionada Las Palmas de Gran Canaria Todo lo que necesita saber para subirse a la Sítyneta: precios, duración del viaje, ubicaciones... Javier Darriba Durante las primeras jornadas de utilización de la Sítyneta se ha llegado a registrar 364 alquileres, según los datos oficiales facilitados por Sagulpa. Fueron 177 los usuarios que han hecho uso del nuevo sistema de transporte, para el que hay que registrarse en una aplicación recién nacida, llamada Moxsi, que también permite el uso de la bicicleta pública, la Sítycleta. Como promedio, hasta ahora se ha contabilizado 19,8 usuarios diarios. Hay que recordar que el registro es obligatorio para poder subirse a estas patinetas. Se hace a través de un procedimiento sencillo en el que se exige ser mayor de edad (también se permite su uso a jóvenes de 16 o más años con autorización paterna o materna), vincular una tarjeta de crédito, rellenar un formulario y elegir la modalidad de pago. Por tipos de abono Por ahora, el uso más frecuente es el que no tiene asociado ningún abono. Esta modalidad ha sido utilizada 224 veces, un 62% del total. En cuanto a los abonos, el que más se ha utilizado es el que permite el uso combinado con la Sítycleta, tanto a nivel mensual (36 abonos que han generado 62 alquileres) como anual (13 abonos con 14 utilizaciones). La tarifa combinada es de 80 euros al año e incluye los primeros 20 minutos de cinco alquileres de patinetas al día y 30 minutos de cada alquiler de bicicleta. Luego se cargan 20 céntimos por la patineta y 50 céntimos por la bicicleta por cada media hora adicional en las dos horas siguientes; y 75 céntimos por 30 minutos a partir de las dos horas. El abono mensual solo de Sítyneta (5 euros al mes) ha sido la opción escogida por 14 usuarios, quienes han generado un total de 63 alquileres. Y la opción anual fue la modalidad elegida por dos personas, quienes aún no la han estrenado. Ellos pagaron 60 euros por todo el año, lo que les da la posibilidad de usar cinco patinetas al día en viajes de 20 minutos. Cada minuto adicional por trayecto tiene un recargo de 20 céntimos. De La Mayordomía a Lomo Los Frailes Hasta el momento, la utilización de la patineta se amolda a la intención del Ayuntamiento de que este elemento se utilice para cubrir desplazamientos cortos que, de otro modo, solían hacerse con el coche. A ello responde que el trayecto más utilizado sea el que va desde el parque de La Mayordomía a Lomo Los Frailes (13 casos). Le siguen el que une la oficina de Sagulpa, en la Avenida Marítima, y el hotel Santa Catalina (11); el que va de Lomo Los Frailes al intercambiador de Tamaraceite (6); el que une el puente de La Feria y el estadio de Gran Canaria (6), y el que va en sentido contrario a este último movimiento (5). Así, el uso medio diario de la Sítyneta tiene una duración de 26 minutos y 37 segundos. Las horas totales de utilización ascendieron en estos primeros días a 161,5. ¿Cuáles son las estaciones más usadas? Hasta ahora, la empresa municipal Sagulpa ha desplegado 87 patinetas distribuidas en 13 estaciones, la mayoría situada en la parte alta de la ciudad. Los puntos de préstamo con más alquileres han sido, hasta el momento, el de Paseo de Chil con Góngora (76), el de hotel Santa Catalina (65), el de la oficina de Sagulpa en la Avenida Marítima (65), el del parque de La Mayordomía (36) y el del estadio de Gran Canaria (31). En cuanto a devoluciones, el orden lo encabeza la estación de Paseo de Chil con Góngora (76), la del hotel Santa Catalina (59), la de la oficina de Sagulpa (46), la del estadio de Gran Canaria y el parque de La Mayordomía (32 cada una) .