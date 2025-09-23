Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la jornada de puertas abiertas de la Policía Nacional con escolares. Cober

Casi 1.000 escolares asisten a la jornada de puertas abiertas de la Policía Nacional

Grupos de desactivación de explosivos o la unidad canina colaboraron para ofrecer «un espectáculo de acción y emoción» a los pequeños

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:44

Casi un millar de alumnos de Primaria de una veintena de colegios de Las Palmas de Gran Canaria fueron invitados a 'imaginar que son policías por un día' y 'vivir una aventura' en una jornada de puertas abiertas organizada por la Policía Nacional este martes.

Agentes y equipos técnicos de diferentes departamentos; Unidad de Prevención y Reacción, grupos de subsuelo, secciones de vigilancia con drones y helicópteros o grupos de desactivación de explosivos han colaborado para ofrecer «un espectáculo de acción y emoción» a los pequeños. De todos modos, a quienes dedicaron su mayor aplauso fue a los efectivos de cuatro patas de la unidad canina.

Perros de diferentes tamaños y razas que exhibieron sus habilidades haciendo las delicias del público infantil, congregado en la grada del Parque Juan Pablo II de la capital, escenario del encuentro.

En esta cita, los niños tuvieron incluso oportunidad de conducir en coches de la Policía Nacional de pedales hechos a su medida.

Aplausos, risas y gritos de emoción se sucedieron entre los asistentes, en especial cuando pudieron observar las actuación de los perros adiestrados detectando peligros ocultos, drogas y otros objetos. Así como la intervención de habilidosos motoristas que alcanzaron a ladrones que por momentos se dejaron ver entre los asistentes como parte del espectáculo.

Delincuentes enmascarados a quienes, animados por la presentadora, niños y niñas se atrevieron a enfrentar cuando, por sorpresa, alguno se coló entre las gradas para intentar secuestrar a más de uno de sus compañeros.

Todo ello en una jornada de ambiente festivo presidida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía, Jesús María Gómez, diseñada para hacer vivir al alumnado invitado «una auténtica aventura» destinada a, de una forma amena y motivadora, concienciarlo de que, «cuando tengamos un problema, podemos pedir ayuda siempre a la Policía», ha destacado la conductora del espectáculo.

Ver 12 fotos

