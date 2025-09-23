El alumnado de Primaria descubre la labor de la Policía Nacional en sus jornadas de puertas abiertas

Cober Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 13:27 | Actualizado 15:09h. Modo oscuro Compartir

El parque Juan Pablo II de Las Palmas de Gran Canaria se convirtió este martes en una escuela de formación al aire libre para los más pequeños sobre el trabajo que realiza a diario la Policía Nacional. Casi un millar de alumnos y alumnas de Primaria acudieron a la jornada de puertas abiertas donde descubrieron la labor del cuerpo.

