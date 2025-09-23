12 fotos
El alumnado de Primaria descubre la labor de la Policía Nacional en sus jornadas de puertas abiertas
Los agentes simularon detenciones e hicieron una exhibición con la Unidad Canina, entre otros
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 23 de septiembre 2025, 13:27
El parque Juan Pablo II de Las Palmas de Gran Canaria se convirtió este martes en una escuela de formación al aire libre para los más pequeños sobre el trabajo que realiza a diario la Policía Nacional. Casi un millar de alumnos y alumnas de Primaria acudieron a la jornada de puertas abiertas donde descubrieron la labor del cuerpo.
