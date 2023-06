José López acaba con el dominio socialista y es el nuevo alcalde de Ingenio

José López Fabelo (Forum Drago-NC) ya es el nuevo alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, tras recibir 13 de los 21 votos en un pleno de investidura en el que centenares de personas abarrotaron el salón municipal para ofrecerle una cálida bienvenida.

López Fabelo, que contará con PP-Somos como socios de Gobierno, acaba con 40 años de hegemonía socialista en el municipio. Además, las 13 actas que suman entre ambos partidos, 9 de Forum Drago-NC y 4 de PP Somos harán que esta alianza de gobierno goce de una mayoría plácida, dado que en Ingenio solo se requiere obtener 11 ediles de un pleno de 21.

Tras recibir el bastón de mando por parte de la alcaldesa saliente, López Fabelo se dirigió a los vecinos de Ingenio visiblemente emocionado, expresando lo que significa para él convertirse en alcalde. «Me gustaría agradecer a todos los que a diario nos felicitan y que han depositado su confianza en nosotros. Ya solo me falta quedarme a dormir en el ayuntamiento para devolver toda esta gratitud», bromeó. A su vez, expresó que le han devuelto «lo que muchos otros me han intentado quitar estos últimos ocho años. No venimos a la política por rencor ni a ajustar cuentas».

También destacó que le van a tender la mano a la oposición, «como reconocimiento a sus votantes y a sus buenas propuestas, haciendo una participación ciudadana «a pie de calle» y «en cada rincón de nuestro municipio», gobernando para todos, «sin distinciones ni privilegios». Al mismo tiempo, hizo hincapié en que «este cambio lo deseaba mucha gente con alegría e ilusión. No hay malicia detrás, piden un cambio en positivo. Eso sí, con los antidemocrátas y la mentira, firmeza y tolerancia cero».

Entre sus objetivos, subrayó que Ingenio tiene que dejar de compararse con los municipios vecinos. «Hemos venido a recuperar la confianza y el orgullo de pertenencia perdido y que seamos nosotros los que digamos, que ni Agüimes ni Telde tiene tantas cosas bonitas como nosotros», señaló recibiendo los aplausos de los allí presentes. «Haremos políticas de ahorro y no de derroche, no habrá obras faraónicas, hay que resolver los problemas sencillos del día a día que es lo que todos ustedes nos han ido demandando durante esta campaña.

El nuevo regidor de Ingenio indicó que en el municipio no existe una gran multitud de recursos naturales, ni grandes empresas que se quieran implicar, pero sí hay mucho que ofrecer, en particular «nuestro esfuerzo y trabajo, trabajo sin tregua y sin despreciar a nada ni a nadie, no venimos con complejos de borrar lo bueno que existe en Ingenio. Traemos ilusión e ideas claras, unas más sencillas y otras más complejas».

Por último, pidió a sus vecinos tiempo suficiente para adaptarse y adquirir nuevos conocimientos, «vamos a aprender de los que lo hacen bien, de los mejores». Además, aclaró que el 90% de los miembros del partido consideraron en su momento, que «el socio adecuado para este Gobierno era PP Somos».

Para despedirse, López Fabelo tuvo palabras de agradecimiento para su familia, en particular para que el que en su día fuera el primer teniente alcalde de Ingenio, su padre, el cual no estuvo presente en el acto por su avanzada edad.