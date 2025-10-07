Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»

David Rodríguez Medina Agaete Lunes, 6 de octubre 2025, 23:40 Comenta Compartir

Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia frente a las acusaciones realizadas hace pocos días hacia su persona por Gustavo Suárez, subinspector de la Policía Local del municipio, asegurando que cuando él conoció en mayo del año 2024 a través de la prensa que Antonio Aníbal Álamo, quien entonces ocupaba el puesto de Jefe Accidental del cuerpo, había sido condenado por acoso en el ámbito familiar, tomó rápidamente cartas en el asunto, desmintiendo a Suárez, quien lo acusó de lo contrario. «Desde que conozco el caso hago una providencia de alcaldía, se le aparta de la jefatura de policía en ese mismo momento, se le abre un expediente informativo y se le pide al juzgado que nos informe de los procedimientos de este agente», afirma González.

Tras unos meses sin recibir noticias del juzgado, el exalcalde señala que desde el Consistorio se decidió cerrar el expediente al «considerar que el juzgado no vio pertinente avisar al Ayuntamiento sobre el caso de Álamo, dando a entender que se ciñe directamente a su vida personal y que no resulta una persona peligrosa para seguir desarrollando su profesión», indica.

«Tengo constancia de que tanto la alcaldesa, María del Carmen Rosario, como Gustavo Suárez sabían el motivo por el cual había sido condenado Álamo», relata González, quien se basa en que «si un jefe de policía tiene un subordinado y la Guardia Civil lo detiene, su deber es abrir un expediente informativo para conocer los hechos por los que se ha procedido a su detención», asegura el ex primer edil. El portavoz del grupo BNR Agaete se apoya principalmente en el propio testimonio del agente condenado, ya que afirma que «cuando suceden los hechos, lo primero que hago es hablar con el agente y él me confirma que ambos ya lo sabían».

«Comprendo el momento en el que denunciaron los agentes»

Pese a que se niega a tomar parte en el asunto, «comprendo el momento en el que denunciaron los agentes», admite González, ya que lo hicieron cuando no estaba gobernando del PP en el municipio, partido al que pertenece el hermano del subinspector de la Policía Local de Agaete y que actualmente ocupa el puesto de teniente de alcalde. Estos agentes interpusieron las diversas denuncias en diciembre del año 2024. «Antes no tendrían la imparcialidad que desde el BNR Agaete sí que tenemos. Desde el Ayuntamiento no podemos dejar de actuar cuando la ley nos exige intervenir en las denuncias», manifiesta.

Otra de las razones que ve viable para que los implicados se animasen a hacer públicas las acusaciones contra Suárez en dicho momento es que «él era el máximo responsable de la Policía en Agaete y entiendo que denuncien los hechos cuando se pone de baja porque tenían miedo a las represalias que podían tener». Para el portavoz de BNR Agaete, que «cuatro policías denuncien a su jefe no es algo habitual judicialmente, ya que una de esas personas admite haber sufrido acoso laboral desde hace muchos años y tiene pruebas que ha presentado en la denuncia, como múltiples informes psicológicos».

Admite haberlo «pasado mal»

Cuando salió a la luz la noticia en la que se le acusaba de inacción al conocerse la condena de Álamo, González admite haberlo «pasado mal» puesto que «se vendió el relato de que yo no había hecho nada al respecto, cuando eso no es así». El pasado 8 de marzo, durante la marcha feminista anual, se le concedió el 'Estropajo de Esparto', un antipremio por haber permitido que un condenado por violencia machista fuera Jefe accidental del cuerpo. Ante este hecho, declara que «me pusieron como que yo premié y no protegí a la víctima, cuando tomé cartas en el asunto desde que conocí la condena».

Respecto a la denuncia que realizan en diciembre de 2024 los cuatro agentes de la Policía Local de Agaete, donde acusan a Suárez de sustracción de material público, además de otra en la que uno de esos policías acusa al subinspector de un acoso laboral repetido durante más de 15 años, González establece que «cuando se nos informa de que se ha establecido esas denuncias, como máximo representante al ser alcalde del municipio y por tratarse de una acusación de apropiación indebida de material municipal, nosotros estamos en la obligación de defender al Ayuntamiento y personarnos».

«El BNR Agaete, como grupo de la oposición, únicamente le hemos preguntado a la alcaldesa en el pleno ordinario de marzo de este año si se ha activado el protocolo por la denuncia de acoso laboral, a lo que ella se negó a contestar porque dice que es un tema que está judicializado», revela. González asegura también que le ha cuestionado a Rosario hasta en tres ocasiones si tenía constancia de las causas por las que había sido detenido Álamo, volviéndose a encontrar el silencio como respuesta.

Fiestas de El Risco de Agaete

El motivo principal por el que Suárez decidió salir a la luz tras más de un año de silencio y dar declaraciones fue porque se le acusa de ser el culpable de la suspensión de las fiestas de El Risco de Agaete. Esta suspensión sucede por la negativa de los actuales agentes de la Policía Local del municipio a realizar horas extraordinarias en las fiestas, puesto que consideran que el Ayuntamiento ha incumplido un acuerdo notarial que firmaron en mayo de este mismo año con la mayoría de concejales, a excepción del teniente de alcalde -hermano de Gustavo Suárez-, en el que se refleja que el órgano municipal «se persone en todos los procedimientos que la Policía Local ha denunciado», señala González.

«Los agentes consideran que el Ayuntamiento ha incumplido este acuerdo y es por ello que se niegan a cubrir las fiestas de El Risco de Agaete», apunta. Esto se debe a que un escultor, a quien el Ayuntamiento le encargó una escultura, denunció al órgano municipal por no haberle pagado los 10.000 euros acordados antes de realizar su proyecto. Esta escultura aparece en la denuncia presentada por los cuatro agentes contra Gustavo Suárez, ya que, según afirma el ex primer edil, «esa escultura desaparece del Ayuntamiento y aparece en la fachada de Gustavo Suárez».

«Hay una vista judicial y el Ayuntamiento no se persona, alegando que el juzgado no le había notificado», indica el portavoz del BNR Agaete, quien comenta que los agentes defienden que eso es mentira, puesto que ellos mismos les advirtieron al Ayuntamiento de que «es el primer procedimiento después de haber firmado el acuerdo» porque «los agentes también están personados en ese caso, pagando ellos mismos sus abogados», asegura.

Temas

Agaete