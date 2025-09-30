Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»

David Rodríguez Medina Agaete Martes, 30 de septiembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Gustavo Suárez, subinspector Jefe del Cuerpo de la Policía Local de la villa de Agaete desde hace más de 25 años, lleva desde mayo del año pasado viviendo una «auténtica caza de brujas» por lo que, después de haber permanecido en silencio durante todo este tiempo, cree que es el momento de hablar y dar explicaciones tras haber recibido múltiples denuncias por parte de cuatro de sus compañeros. Algunas acusaciones hacia su persona son por acoso laboral, por apropiación indebida de bienes del municipio para usarlos en su finca privada, por haber sustraído documentación privilegiada del Ayuntamiento o por malversación de fondos tras, según sostienen los denunciantes, haber cobrado horas extras sin haberlas trabajado.

Los hechos se remontan al inicio del año 2023, cuando Antonio Aníbal Álamo, quien ahora ocupa el puesto de Jefe accidental del cuerpo, sustituyendo a Suárez mientras se recupera de una operación de rodilla, fue arrestado y posteriormente condenado por violencia machista. «Yo le preguntaba la causa por la que le habían arrestado y no me quería decir. Le restaba importancia. Tenía que estar al tanto porque era su jefe», afirma Gustavo, quien en septiembre de ese mismo año pidió la baja para ponerse una prótesis en la rodilla. A día de hoy continúa con su recuperación con la ilusión de volver a trabajar.

Recuerda que fue en mayo de 2024 cuando a través de la prensa se hizo público que Álamo había sido condenado y acusado de perseguir a una mujer, infundirle terror y entrar sin permiso en su domicilio. Se le colocó una pulsera de seguimiento y se le impuso una orden de alejamiento a menos de quinientos metros de la víctima y de su hija. «A partir de ahí fue cuando comenzó todo, ya que él creyó que fui yo quien dio la información y que por mi culpa se había hecho público su caso, cuando realmente yo me enteré gracias a esa noticia porque no conocía los hechos», lamenta Suárez. Actualmente el subinspector tiene claro que el objetivo de estos cuatro agentes de la Policía Local es que no vuelva a su puesto de trabajo.

En septiembre de ese año, Suárez le pidió al alcalde del municipio en ese momento, Jesús González del grupo BNR Agaete, que le abriese un expediente disciplinario a Álamo por su condena por violencia machista. Lejos de ello, González no solo se negó a abrirle dicho expediente, sino que lo nombró jefe accidental. «Hoy en día es el encargado de acudir si hay una llamada por violencia machista. Varias vecinas me han trasladado que se sienten inseguras ante este hecho», señala.

«Lo más curioso es que el desencadenante fue que se hizo pública la condena de este señor en la prensa, porque mientras estábamos de servicio no tuve ningún problema con ninguno de los cuatro que me han realizado varias denuncias, ya que el resto del tiempo he estado de baja por la operación de la rodilla», señala el subinspector. Uno de ellos, familiar de Suárez, asegura haber sido acosado laboralmente por el subinspector, suponiendo una sorpresa para este último, quien siempre «he tratado de ayudarle lo máximo posible».

Trasfondo político

El motivo principal por el que Suárez ha decidido alzar la voz y dar su versión de los hechos es por la controversia que existe con las fiestas del barrio de El Risco de Agaete, donde la asociación vecinal se ha tenido que ver obligada a suspender sus fiestas de La Milagrosa porque los policías se niegan a prestar sus servicios extraordinarios como «medida de presión para que el Ayuntamiento se posicione a favor de ellos y dejarme como el malo de la película», critica el subinspector, ya que para él todo este caso se ha convertido en una oportunidad para hacer política. «Los cuatro agentes se reunieron con los vecinos y les dijeron que no hacían las fiestas porque creen que el Ayuntamiento trata de taparme a mí», manifiesta.

El subinspector, que es hermano del actual teniente alcalde de Agaete quien pertenece al PP, tiene claro que existe una vinculación política con todas sus denuncias. Suárez indica que «me vinculan continuamente con el PP porque tres de mis hermanos han estado en el partido, pero yo nunca he tenido nada que ver», además cree que el grupo BNR Agaete ha utilizado este caso para hacer política en contra del gobierno local actual, «tomándome a mí como cabeza de turco».

González salió elegido como alcalde en mayo de 2023 hasta que sufrió una moción de censura en diciembre del año 2024, cuando volvió a ser la oposición al gobierno local conformado por PP y una exconcejala del PSOE. «Desde que volvió a estar en la oposición, en todos los plenos saca el tema de la policía local y nunca se muestra imparcial«, afirma Suárez, quien añade que »varios vecinos me han enviado fotos de él reunido en las afueras de la jefatura con estos cuatro agentes«.

Acusado de llevarse material público

La sospecha de Suárez de que hay figuras políticas dentro de Agaete que tienen especial interés en su caso comenzó cuando en junio de 2024, un mes después de haber salido la noticia, «en un cumpleaños de mi nieta, que estudia en el mismo colegio que una de las concejalas del grupo BNR, que se celebró en mi finca, su marido le sacó unas fotos a unas sillas y, posteriormente, esas imágenes fueron usadas por los cuatro agentes para tramitar la denuncia, alegando que yo he cometido un delito al haber cogido material público», afirma Suárez.

Ante la afirmación por parte de los cuatro policías locales denunciantes, quienes sostienen que no se habían atrevido a denunciar antes porque la alcaldesa le tapaba todos los delitos y porque tenían miedo a las represalias, Suárez cuenta que «cuando Juan Ramón Martín, del PSOE, fue alcalde entre el año 2015 y 2019, tampoco tuve denuncias ni problemas, es más, le hicimos una fiesta y le dimos una placa cuando se fue».

Para defender su inocencia frente a las acusaciones de apropiación indebida de bienes públicos, Suárez justifica que las cosas que ha cogido para su finca se las han dado las empresas que han hecho trabajos de rehabilitación en zonas y espacios públicos no solo de Agaete, sino en el resto de la isla. «Me ofrecen materiales que van a desechar porque saben que hay cosas que utilizo para mi finca. Ellos saben que son cosas que si no recojo yo, se van directamente para la chatarra».

Uno de los ejemplos que cita es que en el año 2010 se cambió el césped del campo de fútbol y se le ofreció que si lo quería para su propiedad, porque iba a ser tirado. «Cuando me había llevado dos viajes en un camión me llamó el alcalde de ese entonces y me dijo de repartir el césped entre todos los vecinos, a lo que no puse ningún problema», explica Suárez, como muestra de que es un procedimiento habitual dentro del municipio. «En mi finca hay césped de muchos campos de la isla que ya está desgastado que me ofrecen porque si no lo coge nadie, lo acaban tirando», dice.

«Muchos vecinos me han mostrado su apoyo. Algunos me dicen que ellos también tienen farolas que se han ido quitando de las calles y se las han llevado para sus casas», afirma el subinspector. Además, acusa a los cuatro agentes de haber «utilizado a mi hermano para decir que nos ha entregado, a mí y a mi abogado, documentación privilegiada del Ayuntamiento», critica.

Pese a haber pasado un año «muy duro» a nivel personal por todas las «falsas acusaciones» que se han hecho hacia su persona, actualmente se encuentra tranquilo, ya que «no tengo nada que esconder», afirma. Por su parte, espera que la justicia haga su trabajo y volver a ocupar su puesto, en el que lleva desde el año 2000, además de llevar más de 41 años como policía local, sin haber «tenido ningún problema hasta el año pasado». También se siente agradecido con las muestras de apoyo que le han trasladado muchos de los compañeros que han trabajado con él durante todos estos años.