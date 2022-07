El Jacobeo se acaba sin señales y casi sin camino senderismo Camino de Santiago. Técnicos del Cabildo no avalan la señalética propuesta. La controversia es de fondo. Profesionales y académicos defienden que el trazado propuesto nunca existió como tal en Gran Canaria. Una app con la senda geolocalizada evita que el caminante se pierda

Febrero de 2021. Atentado al paisaje camino a Santiago. Así saltaba la noticia que alertaba de la aparición de unas pintadas amarillas, poco respetuosas con el medio ambiente, que algunas personas, sin autoría conocida ni reivindicada, habían usado para marcar el sendero que conduce de Maspalomas a Gáldar y que el Gobierno de Canarias y el Cabildo promocionan como el Camino de Santiago de Gran Canaria.

Los que las pusieron trataron de llenar un vacío y responder a una necesidad: la falta de señalética oficial. Había empezado el Año Jacobeo, que el Papa extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 dada la coyuntura de la pandemia, pero se daba la paradoja de que el caminante podía perderse.

Hoy, año y medio después, las señales siguen estando ahí y siguen siendo ilegales, pero han sido vitales para cuantos se han atrevido a disfrutar de esta ruta de 60 kilómetros que cruza la isla de sur a norte. Esas más de 100 pequeñas pintadas que salpican el trazado del camino a lo largo de l os senderos S-50, S-90 y S-01 se han convertido en la tabla de salvación para muchos senderistas poco avezados con el GPS o los mapas.

Un falso histórico

Salvo unos monolitos que pudo poner Gáldar en zonas urbanas de su municipio, donados por Cantería de Arucas, las señales oficiales todavía no están colocadas a 6 meses de que acabe el Jacobeo. Y tampoco parece claro que vayan a instalarse. ¿Por qué? Porque no todos defienden que el Camino de Santiago como tal exista en Gran Canaria. Lo consideran un falso histórico. Solo hay referencias de peregrinaciones desde los pagos del entorno a las dos parroquias madre de Tunte y Gáldar. Y esta es una de las razones por la que los técnicos del Cabildo no avalan colocar señales específicas.

Uno de los monolitos donados y que Gáldar pudo colocar en zonas o vías urbanas. / C7

Esos tres caminos que, unidos, forman el ahora promocionado Camino de Santiago, eran y son tres senderos tradicionales de gran valor histórico y etnográfico usados como vías pecuarias para el tránsito entre el sur y el norte. Y, por las fuentes consultadas, no hay referencias históricas de su uso como Camino de Santiago.

Las únicas señales a día de hoy son las extraoficiales

Así las cosas, las únicas señales colocadas a día de hoy son las extraoficiales. No hay cruce que no tenga una. Un árbol, una roca, un muro de piedra, una pared, una valla de una propiedad privada, el asfalto de una carretera... Cualquier soporte les valía a sus autores.

Las hicieron a pesar de que están hechas en espacios protegidos, como, por ejemplo, el Parque Natural de Pilancones, el Paisaje Protegido de Fataga, el Parque Rural del Nublo, el Paisaje Protegido de Las Cumbres y el Monumento Natural del Montañón Negro. Eso sí, al menos, no están colocadas con afán de engañar al caminante.

De hecho, ahora que se acerca la onomástica de Santiago Apóstol, el 25 de julio, y que el camino puede que viva otra eclosión, muchos las percibirán más como una acción solidaria que vandálica.

Cartel improvisado para marcar el camino a Tunte una vez se deja atrás Fataga. Está colocada en un cruce. A la izquierda, sobre una piedra, una flecha amarilla confirma la dirección. / C7

Jon Castellano, experto senderista y autor del conocido blog senderismograncanaria.com, que fue el que más contribuyó a denunciar esa acción, no ha cambiado de opinión respecto a las pintadas, pero sí reconoce con pesar que han tenido utilidad. «Lo triste es que al final han ayudado al caminante, la tardanza de la administración en actuar ha dado indirectamente la razón a los que las pintaron».

Con todo, Castellano insiste en sus contraindicaciones, primero, porque «impactan en el medio ambiente», y segundo, «porque abren una puerta peligrosa a la picaresca y al engaño».

La senda sí está bien señalizada con nuevas tecnologías

Para Castellano, que no discute la conveniencia de un camino bien señalizado, la clave está en concienciar al caminante de que antes de salir al campo ha de prepararse la ruta y eso implica pertrecharse de recursos tecnológicos como GPS, mapas digitales o aplicaciones de móvil que eviten que se pierda.

En ese sentido, recuerda que ya está operativa, aunque solo desde hace 15 días, la app 'Camino entre Volcanes', para cuyo contenido ha colaborado. Toda la senda está geolocalizada y no precisa de conexión a internet. Va por satélite.

El caminante señala la flecha amarilla, poco perceptible, que marca la dirección del Camino de Santiago. El poste y la lama oficial del Cabildo aún no contempla orientar al caminante que va de Cruz de Tejeda a Gáldar para peregrinar a Santiago. / c7

El Gobierno canario ha dado ayudas por casi un millón de euros

¿Pero por qué no hay apenas señales oficiales? ¿Y por qué hay tramos del camino mejorables? Hay varios motivos, en función de la administración que toque y su competencia. De entrada, y sin que sirva de precedente, el problema no es el dinero. El Gobierno de Canarias ha hecho una apuesta firme por este camino y su potencialidad turística, no solo en Gran Canaria, sino en todas las islas, y ha concedido casi un millón de euros procedentes de fondos Feder para acondicionarlo y señalizarlo.

Al Cabildo le tocó hacerse cargo de la señalética, para lo que le concedió 112.530 euros en 2021. Aún no los ha ejecutado. Y a los ayuntamientos de los tres municipios por los que pasa les correspondió el acondicionamiento físico de la senda. A Gáldar le dio 324.910 euros, a San Bartolomé de Tirajana, otros 297.000, y a Tejeda, 253.179.

El más adelantado en los deberes es Gáldar

El más adelantado en la tarea es Gáldar. Según informa UIises Miranda, edil de Turismo, está ejecutando el proyecto, adjudicado al final por 313.000 euros. Las obras ya han mejorado el tramo Hoya de Pineda-Anzo, donde había secciones de cierto peligro, y ahora trabajan en el empedrado del sendero a su paso por Tegueste. También pudo colocar hace un año 10 monolitos alusivos al Camino de Santiago que le donó Cantería de Arucas, aunque solo en zonas urbanas. Seis están en el sendero que viene de Tunte, y los otros cuatro están en el llamado Camino del Bardo, que viene desde Tenoya.

Tejeda, por su parte, está a un paso de que comiencen los trabajos de acondicionamiento. Su alcalde, Francisco Perera, informa de que ya se le adjudicaron a Marcial y Sito Construcciones. El más rezagado, sin embargo, es San Bartolomé de Tirajana. La concejal de Turismo, Inés Rodríguez, asegura que está a expensas de Contratación y no oculta ya cierto desespero porque acaba el Jacobeo y aún no han hecho nada. Su compañero en Contratación, Antonio Pérez, aclara, por su parte, que aún falta documentación en el expediente.

Las pocas señales oficiales del Camino de Santiago son las de carretera. Esta está colocada en Tunte. / c7

El que peor lo lleva, al menos aparentemente, es el Cabildo. En la corporación nadie lo afirma abiertamente, pero es un secreto a voces que los técnicos insulares no avalan la colocación en los paisajes de la Cumbre de la señalética específica del Camino de Santiago. La clave de su argumento, compartido por académicos e historiadores, es que entienden que este camino es un falso histórico en la isla; nunca existió como tal, de ahí que no compartan que se coloque una señalética exclusiva que lo marque sobre el territorio.

El desbloqueo del proyecto parece más cerca

A este periódico le consta la controversia, pero no ha encontrado una sola voz que la defienda a cara descubierta. En el fondo existe el temor a dar la falsa sensación de que se oponen al camino. Y no es eso. Por lo que apuntan las distintas fuentes consultadas, lo ven viable como un recurso dinamizador de los pueblos de medianías y Cumbre, pero reclaman respeto a la historia y a la estricta normativa en vigor. En realidad, sus reparos no son insalvables y, de hecho, parece que estos días se ha avanzado en el desbloqueo del escollo. De salir adelante, el proyecto contempla también la eliminación de las pintadas amarillas.

Otra marca amarilla en la subida de Fataga a Tunte. / c7

El director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno canario, Ciprián Rivas, pone el acento en las bondades de este proyecto, que, como bien recuerda, tiene carácter regional. No en vano, apunta el dato de que el Vaticano ha concedido por primera vez a Tenerife la apertura de una puerta santa para este Jacobeo en Santiago del Teide.

Subrayó que se busca la puesta en valor de las rutas en todas sus dimensiones, histórica, etnográfica, paisajística o cultural, y que, con ese objetivo, el Gobierno canario está a punto de firmar sendos convenios con las dos universidades canarias para que sustancien todo ese contenido. «Supondrá un gran atractivo turístico que redundará en beneficio de los pueblos por los que pasa».

Coincide con el ecologista y experto en senderismo Álvaro Monzón en situar el inicio de la tradición jacobea en Gran Canaria en 1481, cuando el Obispo Juan Frías solicitó a sus curas y feligreses que acudieran a misa para celebrar la festividad de Santiago en Gáldar. De eso hace ya 541 años.

Y a estas referencias históricas se le suman, recuerda Monzón, las dos bulas papales, la de 1965, de Pablo VI, que le otorgó a Gáldar la posibilidad de celebrar por primera vez el Año Santo Jacobeo con los mismos privilegios que el año jubilar de Santiago de Compostela, y la de 1992, de Juan Pablo II, que ya le dio ese beneficio a perpetuidad.

Es más, para Rivas, la presencia en Gáldar, hace unos días, del Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza, no hace sino reforzar el aval del Vaticano a este Camino de Santiago ultraperiférico. El alcalde del municipio norteño, Teodoro Sosa, que logró que acudiera a dar el pregón de esta edición de las fiestas, lo tiene claro. «Este camino es vital para Gáldar y nuestra apuesta no solo se limitará al Jacobeo, este proyecto ha venido para quedarse».